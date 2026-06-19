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Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно

Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно

Более десятка мощных землетрясений произошли у берегов Камчатки за последние несколько часов. Как сообщает главное управление МЧС по региону, магнитуда самого... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T12:09

2026-06-19T12:09

2026-06-19T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Более десятка мощных землетрясений произошли у берегов Камчатки за последние несколько часов. Как сообщает главное управление МЧС по региону, магнитуда самого сильного толчка достигала 6.9 баллов.По данным спасателей, толчок наивысшей силы отмечен в 18:82 по местному времени (в 06:52 по всемирному времени или в 09:52 – по московскому – ред.) Очаг залегал на глубине 15 км.При этом в регионе объявляли угрозу цунами, которая к этому времени снята. Опасность извержения вулканов сохраняется. В частности, для вулкана Шивелуч объявлен оранжевый авиационный код, для вулканов Крашенинникова и Безымянного – желтый.По данным, европейского сейсмологического центра, всего в регионе с утра пятницы зафиксировано более 10 мощных землетрясений с магнитудой от 5.2 до 6.6 баллов. О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.15 июня землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). 8 июня сильное землетрясение магнитудой в 7,8 у берегов острова Минданао привело к человеческим жертвам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, новости, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, россия