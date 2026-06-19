Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно
На Камчатке произошла серия землетрясений с максимальной магнитудой 6.9 баллов
12:09 19.06.2026 (обновлено: 12:13 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Более десятка мощных землетрясений произошли у берегов Камчатки за последние несколько часов. Как сообщает главное управление МЧС по региону, магнитуда самого сильного толчка достигала 6.9 баллов.
По данным спасателей, толчок наивысшей силы отмечен в 18:82 по местному времени (в 06:52 по всемирному времени или в 09:52 – по московскому – ред.) Очаг залегал на глубине 15 км.
"Магнитуда сейсмособытия составила 6.9. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 183 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, сейсмособытие ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа силой до четырех баллов. Эвакуация населения не проводилась", - сказано в сообщении.
При этом в регионе объявляли угрозу цунами, которая к этому времени снята. Опасность извержения вулканов сохраняется. В частности, для вулкана Шивелуч объявлен оранжевый авиационный код, для вулканов Крашенинникова и Безымянного – желтый.
По данным, европейского сейсмологического центра, всего в регионе с утра пятницы зафиксировано более 10 мощных землетрясений с магнитудой от 5.2 до 6.6 баллов. О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.
15 июня землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). 8 июня сильное землетрясение магнитудой в 7,8 у берегов острова Минданао привело к человеческим жертвам.
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