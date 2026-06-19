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Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции

Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции

Крымская столица заняла лидирующее место по итогам акции "Крым – регион экологической безопасности и чистоты" от Министерства экологии и природных ресурсов РК... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T06:46

2026-06-19T06:46

2026-06-19T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Крымская столица заняла лидирующее место по итогам акции "Крым – регион экологической безопасности и чистоты" от Министерства экологии и природных ресурсов РК. Что легло в основу выбора голосовавших – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Наталья Страчкова и доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев."Министерство экологии и природных ресурсов проводит очень полезную работу, занимаясь непосредственно опросом населения. Я лично голосовала первый раз. Это полезно, потому что к экологии привлекается внимание детей, молодежи, людей старшего поколения, профессионального сообщества, предприятий, которые работают в системе коммунального хозяйства Крыма, различных других сфер. В этом плане акция очень полезна, ведь именно дети и молодежь – это тот сегмент, который обеспечит то экологическое просвещение, которое нам сейчас необходимо", – отметила Наталья Страчкова.Гостья студии подчеркнула, что главным критерием выбора той или иной территории было личное мнение каждого участника акции. "Критерии были личные в данном конкретном опросе. То есть – я на свое усмотрение выбираю тот город, который кажется мне наиболее комфортным с позиции экологической чистоты и безопасности", – пояснила спикер.Более 40 % опрошенных проголосовали именно за Симферополь, добавила она.По мнению Игоря Вахрушева, в то же время данный опрос не лишен и определенной научности. "Здесь есть субъективное восприятие человеком окружающей его среды – города Симферополя. По опросу этот город оказался в топе, а если субъект воспринимает свою среду как благоприятную, хорошую, то здесь уже есть определенный научный момент", – обратил внимание он.Однако при действительно серьезном научном подходе, пояснил ученый, нужны были бы пробы воздуха, воды и других показателей. "Например пересчет лесонасаждений, парковых зон, количества жителей и прочие моменты. Но в целом – этот опрос имеет и научное определенное значение", – считает собеседник.Доцент кафедры туризма КФУ пояснил, что одним из важных моментов в отношении экологии столицы Крыма является действие здесь горно-долинных ветров, которые регулярно очищают Симферополь от вредных веществ.Тот же принцип "самоочищения" воздуха, рассказал Игорь Вахрушев, наблюдается и на крымском побережье."Там уже действуют бризовые системы. Это все южнобережье и восточное южнобережье. И здесь, действительно, Крым благодаря своим ландшафтам и особенностям всегда будет в топе именно по состоянию воздуха, а это – всегда очень важно для комфорта проживания человека", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублейСортировка мусора: как решается вопрос в КрымуОпасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, экология, городская среда, симферополь, конкурс, рейтинг, мнения