https://crimea.ria.ru/20260619/pyat-krupnykh-uchastkov-dorog-v-krymu-sdadut-v-ekspluatatsiyu-v-2026-godu-1157003482.html

Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T21:10

2026-06-19T21:10

2026-06-19T21:10

крым

новости крыма

ремонт дорог

дороги крыма

оксана сацик

государственный совет рк (госсовет)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155224477_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_ed014dffb1bc1497c7b141eec8ad0c21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик."Все жители и гости Крыма видят, как существенно меняются наши дороги. На сегодняшний день идет и реконструкция, и ремонт уличной сети, дорог федерального и регионального значения", - отметила она.Так, по словам председателя профильного комитета, подрядчик полностью в срок выполнил ремонт улично-дорожной сети в поселке Коктебель. Поселок получил современные дороги курортного уровня.В этом году, по словам спикера, будет окончено строительство дороги Льговское-Грушевка-Судак - участок от Тавриды до дороги Белогорск-Феодосия. Также введут в эксплуатацию и капитальный участок дорожного полотна от Бахчисарая до Ялты – часть дороги через Ай-Петри, дополнила она.Все работы подрядными организациями сейчас выполняются без сбоев, каждый закреплен за своим направлением и знает свою ответственность, подчеркнула Оксана Сацик."Обращается внимание и на качество выполнения работ, чтобы потом от жителей не было вопросов, обращений и нареканий. Поэтому делаем своевременно, в срок, качественно. Стараемся, чтобы наши дороги соответствовали всем нормам и стандартам", - обозначила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиДорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ремонт дорог, дороги крыма, оксана сацик, государственный совет рк (госсовет)