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Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T21:10
2026-06-19T21:10
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ремонт дорог
дороги крыма
оксана сацик
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик."Все жители и гости Крыма видят, как существенно меняются наши дороги. На сегодняшний день идет и реконструкция, и ремонт уличной сети, дорог федерального и регионального значения", - отметила она.Так, по словам председателя профильного комитета, подрядчик полностью в срок выполнил ремонт улично-дорожной сети в поселке Коктебель. Поселок получил современные дороги курортного уровня.В этом году, по словам спикера, будет окончено строительство дороги Льговское-Грушевка-Судак - участок от Тавриды до дороги Белогорск-Феодосия. Также введут в эксплуатацию и капитальный участок дорожного полотна от Бахчисарая до Ялты – часть дороги через Ай-Петри, дополнила она.Все работы подрядными организациями сейчас выполняются без сбоев, каждый закреплен за своим направлением и знает свою ответственность, подчеркнула Оксана Сацик."Обращается внимание и на качество выполнения работ, чтобы потом от жителей не было вопросов, обращений и нареканий. Поэтому делаем своевременно, в срок, качественно. Стараемся, чтобы наши дороги соответствовали всем нормам и стандартам", - обозначила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиДорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, новости крыма, ремонт дорог, дороги крыма, оксана сацик, государственный совет рк (госсовет)
Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

21:10 19.06.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваРемонт дорог к храмам в Севастополе
Ремонт дорог к храмам в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик.
"Все жители и гости Крыма видят, как существенно меняются наши дороги. На сегодняшний день идет и реконструкция, и ремонт уличной сети, дорог федерального и регионального значения", - отметила она.
Так, по словам председателя профильного комитета, подрядчик полностью в срок выполнил ремонт улично-дорожной сети в поселке Коктебель. Поселок получил современные дороги курортного уровня.

"На завершающей стадии объезд Международного детского центра "Артек". Уже финишная прямая, и в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию. Дороги, которые мы видим, когда едем на южный берег Крыма - Симферополь - Алушта, Ялта - их второй этап будет завершен в этом году", - сообщила она.

В этом году, по словам спикера, будет окончено строительство дороги Льговское-Грушевка-Судак - участок от Тавриды до дороги Белогорск-Феодосия. Также введут в эксплуатацию и капитальный участок дорожного полотна от Бахчисарая до Ялты – часть дороги через Ай-Петри, дополнила она.
Все работы подрядными организациями сейчас выполняются без сбоев, каждый закреплен за своим направлением и знает свою ответственность, подчеркнула Оксана Сацик.
"Обращается внимание и на качество выполнения работ, чтобы потом от жителей не было вопросов, обращений и нареканий. Поэтому делаем своевременно, в срок, качественно. Стараемся, чтобы наши дороги соответствовали всем нормам и стандартам", - обозначила она.
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КрымНовости КрымаРемонт дорогДороги КрымаОксана СацикГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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