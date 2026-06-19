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ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России

ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026

ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России

Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T14:56

2026-06-19T14:56

2026-06-19T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В том числе беспилотные аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.В Севастополе военные днем в пятницу отражали атаку ВСУ, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. За ночь над регионами РФ были уничтожены 133 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на ПодмосковьеВ Крыму работает ПВОМассированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пво, срочные новости крыма, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)