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ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T14:56
2026-06-19T14:56
2026-06-19T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В том числе беспилотные аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.В Севастополе военные днем в пятницу отражали атаку ВСУ, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. За ночь над регионами РФ были уничтожены 133 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на ПодмосковьеВ Крыму работает ПВОМассированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
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крым, новости крыма, пво, срочные новости крыма, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - Минобороны
14:56 19.06.2026 (обновлено: 15:01 19.06.2026)