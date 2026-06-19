Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/pvo-sbila-216-ukrainskikh-dronov-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii--1157008189.html
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T14:56
2026-06-19T15:01
крым
новости крыма
пво
срочные новости крыма
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_1aaf507757816e3c3f32c5b3ae69caff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В том числе беспилотные аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.В Севастополе военные днем в пятницу отражали атаку ВСУ, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. За ночь над регионами РФ были уничтожены 133 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на ПодмосковьеВ Крыму работает ПВОМассированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_40b9f23936879f4ab24e1eb59f487368.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пво, срочные новости крыма, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России

ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - Минобороны

14:56 19.06.2026 (обновлено: 15:01 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над Крымом, Черным морем и тринадцатью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8 до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В том числе беспилотные аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
В Севастополе военные днем в пятницу отражали атаку ВСУ, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. За ночь над регионами РФ были уничтожены 133 вражеских дрона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Восьмилетняя девочка погибла при атаке ВСУ на Подмосковье
В Крыму работает ПВО
Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
 
КрымНовости КрымаПВОСрочные новости КрымаМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию
16:15В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
16:09Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
16:02В Евпатории введен особый противопожарный режим
15:58В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов
15:41В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
15:18В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:08Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
14:56ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
14:24Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"
14:09ПВО отражает атаку на Севастополь
14:03У Крымского моста начала расти очередь
13:47Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
13:33ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
13:30Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
13:17Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
13:12ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
12:57Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись
12:53США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах
12:47Путин провел оперативное совещание Совбеза
Лента новостейМолния