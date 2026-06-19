Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/pvo-otrazhaet-ataku-nad-sevastopolem-1157007374.html
ПВО отражает атаку на Севастополь
ПВО отражает атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ПВО отражает атаку на Севастополь
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T14:09
2026-06-19T14:10
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
михаил развожаев
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе звучат сирены воздушной тревоги - уже в четвертый раз за сутки. С начала 19 июня тревогу объявляли в 00.30, 06.05 и в 09.20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, крым
ПВО отражает атаку на Севастополь

ПВО отражает атаку над Севастополем

14:09 19.06.2026 (обновлено: 14:10 19.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сбиты 2 БПЛА в районе Северной стороны. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал он в МАКС.
В городе звучат сирены воздушной тревоги - уже в четвертый раз за сутки. С начала 19 июня тревогу объявляли в 00.30, 06.05 и в 09.20.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35В Севастополе с владельца покусавших девочку собак требуют компенсацию
16:15В Форосе открылся зал спортивной борьбы для школьников
16:09Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
16:02В Евпатории введен особый противопожарный режим
15:58В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов
15:41В России создано 50 экспозиций для увековечения памяти жертв геноцида
15:18В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:08Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
14:56ПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
14:24Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"
14:09ПВО отражает атаку на Севастополь
14:03У Крымского моста начала расти очередь
13:47Взятка в ГАИ за экзамен на права – жительницу Севастополя будут судить
13:33ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
13:30Воздушная тревога в Севастополе звучит в четвертый раз за сутки
13:17Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
13:12ВСУ теряют людей и технику – страшные цифры потерь Киева за неделю
12:57Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись
12:53США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах
12:47Путин провел оперативное совещание Совбеза
Лента новостейМолния