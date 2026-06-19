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ПВО отражает атаку на Севастополь
ПВО отражает атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 19.06.2026
ПВО отражает атаку на Севастополь
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T14:09
2026-06-19T14:09
2026-06-19T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе звучат сирены воздушной тревоги - уже в четвертый раз за сутки. С начала 19 июня тревогу объявляли в 00.30, 06.05 и в 09.20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ПВО отражает атаку на Севастополь
ПВО отражает атаку над Севастополем
14:09 19.06.2026 (обновлено: 14:10 19.06.2026)