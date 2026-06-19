https://crimea.ria.ru/20260619/putin-provel-soveschanie-s-postoyannymi-chlenami-sovbeza-1157003227.html

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме внешней политики, информирует... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T12:47

2026-06-19T12:47

2026-06-19T12:54

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме внешней политики, информирует пресс-служба Кремля.В нем приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.В прошлый раз Путин проводил такую встречу 11 июня. Тогда члены совета обсудили дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, россия, новости