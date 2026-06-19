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Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме внешней политики, информирует... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T12:47
2026-06-19T12:47
2026-06-19T12:54
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме внешней политики, информирует пресс-служба Кремля.В нем приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.В прошлый раз Путин проводил такую встречу 11 июня. Тогда члены совета обсудили дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, россия, новости
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза – Кремль
12:47 19.06.2026 (обновлено: 12:54 19.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме внешней политики, информирует пресс-служба Кремля.
"У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики", – обозначил президент тему мероприятия на видеокадрах, опубликованных пресс-служба Кремля.
В нем приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.
В прошлый раз Путин
проводил такую встречу 11 июня. Тогда члены совета обсудили дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.
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