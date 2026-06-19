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Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"
Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T22:00
2026-06-19T22:00
владимир зеленский
украина
польша
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда."Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена Белого Орла. Поэтому, после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий в специальном видеообращении.Аргументируя свое решение, польский президент напомнил о многочисленных жертвах украинских националистов среди польского населения."Жертв невозможно предавать молчанием. Это могилы, о которых нельзя забыть. Это исторические раны, которые требуют правды, памяти и уважения. Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", - сказал он."Факты таковы, что по меньшей мере 100 тысяч граждан Польши были убиты на Волыни только за то, что были поляками или евреями, либо представителям других национальных меньшинств", - добавил он.При этом Навроцкий заявил, что присвоение одному из подразделений названия, относящегося к УПА* "имеет значение, далеко выходящее за рамки внутренних дел Украины".Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой "в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всеобъемлющих отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, а также его стойкость в защите неотъемлемых прав человека".* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
владимир зеленский, украина, польша, новости, политика
Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"

Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" из-за героизации УПА

22:00 19.06.2026
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
"Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена Белого Орла. Поэтому, после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий в специальном видеообращении.
Аргументируя свое решение, польский президент напомнил о многочисленных жертвах украинских националистов среди польского населения.
"Жертв невозможно предавать молчанием. Это могилы, о которых нельзя забыть. Это исторические раны, которые требуют правды, памяти и уважения. Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", - сказал он.
"Факты таковы, что по меньшей мере 100 тысяч граждан Польши были убиты на Волыни только за то, что были поляками или евреями, либо представителям других национальных меньшинств", - добавил он.
При этом Навроцкий заявил, что присвоение одному из подразделений названия, относящегося к УПА* "имеет значение, далеко выходящее за рамки внутренних дел Украины".
Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой "в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всеобъемлющих отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, а также его стойкость в защите неотъемлемых прав человека".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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