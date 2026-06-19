https://crimea.ria.ru/20260619/pozhar-vspykhnul-v-podmoskovnom-khostele--gospitalizirovany-chetvero-1156998197.html
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо
Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T10:12
2026-06-19T10:12
2026-06-19T10:12
россия
подмосковье
новости
пожар
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области.Сообщение о пожаре на Липкинском шоссе поступило в пятницу в 5:35. На момент прибытия первых подразделений горели две комнаты на втором этаже шестиэтажного здания. В хостеле, где проживают 500 человек, эвакуацию провели до прибытия спасателей.К тушению привлекались 64 человека и 22 единицы техники, указали в спасательном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время пожара в хостеле в Алупке погибли два человекаВ селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируютВ Феодосии горит отель – что известно
россия
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, подмосковье, новости, пожар, происшествия
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо
Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в Мытищах – МЧС