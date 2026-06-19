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Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо
Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T10:12
2026-06-19T10:12
россия
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новости
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области.Сообщение о пожаре на Липкинском шоссе поступило в пятницу в 5:35. На момент прибытия первых подразделений горели две комнаты на втором этаже шестиэтажного здания. В хостеле, где проживают 500 человек, эвакуацию провели до прибытия спасателей.К тушению привлекались 64 человека и 22 единицы техники, указали в спасательном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время пожара в хостеле в Алупке погибли два человекаВ селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируютВ Феодосии горит отель – что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, подмосковье, новости, пожар, происшествия
Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо

Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в Мытищах – МЧС

10:12 19.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области.
Сообщение о пожаре на Липкинском шоссе поступило в пятницу в 5:35. На момент прибытия первых подразделений горели две комнаты на втором этаже шестиэтажного здания. В хостеле, где проживают 500 человек, эвакуацию провели до прибытия спасателей.
"Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Пострадали четыре человека – с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Мытищинскую центральную районную больницу", – сказано в сообщении.
К тушению привлекались 64 человека и 22 единицы техники, указали в спасательном ведомстве.
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