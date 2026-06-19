https://crimea.ria.ru/20260619/pozhar-vspykhnul-v-podmoskovnom-khostele--gospitalizirovany-chetvero-1156998197.html

Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо

Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Пожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четверо

Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T10:12

2026-06-19T10:12

2026-06-19T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали на пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах, информирует пресс-служба МЧС Московской области.Сообщение о пожаре на Липкинском шоссе поступило в пятницу в 5:35. На момент прибытия первых подразделений горели две комнаты на втором этаже шестиэтажного здания. В хостеле, где проживают 500 человек, эвакуацию провели до прибытия спасателей.К тушению привлекались 64 человека и 22 единицы техники, указали в спасательном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время пожара в хостеле в Алупке погибли два человекаВ селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируютВ Феодосии горит отель – что известно

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, подмосковье, новости, пожар, происшествия