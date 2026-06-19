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Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день
Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день
США финансировали работу биолабораторий на Украине и намеренно утаивали информацию об этом. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Транспортный... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T22:55
2026-06-19T22:55
главное за день
новости
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США финансировали работу биолабораторий на Украине и намеренно утаивали информацию об этом. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Транспортный цех Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки украинских БПЛА. Армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности и приостановили движение электричек на двух участках.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСША изготавливали биооружие на УкраинеСША финансировали работу биолабораторий на Украине. Там изучались поражающие свойства чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. Доказательства этому привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.По его информации, в опубликованном офисом Главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине – объекты находятся в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. При этом власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях."Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", – констатировал начальник войск РХБЗ.Центробанк РФ снизил ключевую ставкуБанк России по итогам заседания совета директоров 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, следует из заявления регулятора.При этом эксперты ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, охлаждения экономики и крепкого рубля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых.ЗАЭС подверглась массированной атакеТранспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки украинских беспилотников, сообщается в официальном канале станции в МАКС. Было зафиксировано не менее 14 ударов.Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить было невозможно из-за высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов.Армия России нанесла удары возмездияЗа неделю – с 13 по 19 июня - армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет об одном массированном и шести групповых ударах высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.Были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасностиРежим чрезвычайной пожарной опасности введен на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня, рассказали в республиканском главке МЧС России. В то же время на территории городского округа Евпатория с 19 июня введен особый противопожарный режим.Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности.Приостановлено движение электричек на двух участкахВ Крыму приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей, сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Ситуацию объяснили техническими причинами. На участках организовано автобусное сообщение для пассажиров, уточнили в компании.Накануне в Крыму временно останавливали движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260619/bastrykin-zaprosil-doklad-posle-nekachestvennoy-medpomoschi-krymchanke-1157010226.html
https://crimea.ria.ru/20260619/moskvu-atakovali-76-dronov-vsu-1157015222.html
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https://crimea.ria.ru/20260619/v-razdolnom-otrestavrirovali-pamyatnyy-znak-na-meste-bratskoy-mogily-1157013176.html
https://crimea.ria.ru/20260619/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-proizoshla-na-kamchatke--chto-izvestno-1157001181.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, крым, общество
Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день

Снижение ключевой ставки до 14,25% годовых и удары возмездия по Украине - главное

22:55 19.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США финансировали работу биолабораторий на Украине и намеренно утаивали информацию об этом. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Транспортный цех Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки украинских БПЛА. Армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности и приостановили движение электричек на двух участках.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

США изготавливали биооружие на Украине

США финансировали работу биолабораторий на Украине. Там изучались поражающие свойства чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. Доказательства этому привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
По его информации, в опубликованном офисом Главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине – объекты находятся в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. При этом власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях.
"Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", – констатировал начальник войск РХБЗ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
16:09
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке

Центробанк РФ снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, следует из заявления регулятора.
При этом эксперты ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, охлаждения экономики и крепкого рубля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых.
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
18:26
Москву атаковали 76 дронов ВСУ

ЗАЭС подверглась массированной атаке

Транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки украинских беспилотников, сообщается в официальном канале станции в МАКС. Было зафиксировано не менее 14 ударов.
Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить было невозможно из-за высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов.
Поезд Таврия
12:17
В Крыму изменили движение поездов "Таврия" на один день

Армия России нанесла удары возмездия

За неделю – с 13 по 19 июня - армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет об одном массированном и шести групповых ударах высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.
Были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы
17:37
В Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилы

В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности

Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня, рассказали в республиканском главке МЧС России. В то же время на территории городского округа Евпатория с 19 июня введен особый противопожарный режим.
Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
12:09
Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известно

Приостановлено движение электричек на двух участках

В Крыму приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей, сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Ситуацию объяснили техническими причинами. На участках организовано автобусное сообщение для пассажиров, уточнили в компании.
Накануне в Крыму временно останавливали движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.
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23:09В Крыму громко - работает ПВО
23:05Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи
22:55Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день
22:20Утверждена программа изучения арабского языка в школах России
22:11Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
22:11В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
22:00Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"
21:56Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии
21:37В Севастополе началась приемная кампания в колледжах
21:2950 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:23Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
21:10Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
20:31Маршрут виа-ферраты на Ильяс-Кая в Севастополе снова доступен для посещения
20:22В субботу центр Севастополя частично останется без газа
20:05На полгода раньше: осенние цветы радуют крымчан в июне
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18:52Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
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