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Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день

Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день

США финансировали работу биолабораторий на Украине и намеренно утаивали информацию об этом. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Транспортный... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T22:55

2026-06-19T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США финансировали работу биолабораторий на Украине и намеренно утаивали информацию об этом. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Транспортный цех Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки украинских БПЛА. Армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности и приостановили движение электричек на двух участках.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСША изготавливали биооружие на УкраинеСША финансировали работу биолабораторий на Украине. Там изучались поражающие свойства чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. Доказательства этому привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.По его информации, в опубликованном офисом Главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине – объекты находятся в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. При этом власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях."Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", – констатировал начальник войск РХБЗ.Центробанк РФ снизил ключевую ставкуБанк России по итогам заседания совета директоров 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, следует из заявления регулятора.При этом эксперты ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, охлаждения экономики и крепкого рубля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14% годовых.ЗАЭС подверглась массированной атакеТранспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки украинских беспилотников, сообщается в официальном канале станции в МАКС. Было зафиксировано не менее 14 ударов.Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить было невозможно из-за высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов.Армия России нанесла удары возмездияЗа неделю – с 13 по 19 июня - армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет об одном массированном и шести групповых ударах высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.Были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасностиРежим чрезвычайной пожарной опасности введен на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня, рассказали в республиканском главке МЧС России. В то же время на территории городского округа Евпатория с 19 июня введен особый противопожарный режим.Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности.Приостановлено движение электричек на двух участкахВ Крыму приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей, сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Ситуацию объяснили техническими причинами. На участках организовано автобусное сообщение для пассажиров, уточнили в компании.Накануне в Крыму временно останавливали движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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