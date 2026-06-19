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По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА" - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА"
По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА" - РИА Новости Крым, 19.06.2026
По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА"
Теплая летняя погода в рамках климатической нормы ожидает крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T19:47
2026-06-19T19:47
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Теплая летняя погода в рамках климатической нормы ожидает крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные наконец-то температурный режим на полуострове вернется в рамки положенной для этого времени года климатической нормы – по стандартам крымского лета, радуя многочисленных туристов комфортными условиями. Также это коснется и большей части Русской равнины, добавил он.Осадков в эти два дня, благодаря влиянию купола высокого атмосферного давления, по словам эксперта, опасаться не стоит. За предыдущий же период в Симферополе их уже выпало 23 миллиметра или 40% от месячного объема."Что касается моря, то сейчас температурный фон достаточно разный. Если в Ялте, Алуште это около + 13, то Евпатория + 19, Феодосия +17, Севастополь + 21. В Керченском проливе + 21, в Азовском море около +23 градусов", - отметил Тишковец.В общем, по прогнозу "ФОБОСА" ,в Крыму на выходных будет замечательная погода - "миллион на миллион".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА"

Погода в Крыму на выходных – прогноз "ФОБОСА"

19:47 19.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Теплая летняя погода в рамках климатической нормы ожидает крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные наконец-то температурный режим на полуострове вернется в рамки положенной для этого времени года климатической нормы – по стандартам крымского лета, радуя многочисленных туристов комфортными условиями. Также это коснется и большей части Русской равнины, добавил он.
"В субботу и воскресенье будут идеальные погодные условия. Лучше не придумаешь! По ночам воздух будет остывать не ниже +11…+16, +12…+17 градусов, а днем от +26 до +31 градуса тепла", - поделился синоптик.
Осадков в эти два дня, благодаря влиянию купола высокого атмосферного давления, по словам эксперта, опасаться не стоит. За предыдущий же период в Симферополе их уже выпало 23 миллиметра или 40% от месячного объема.
"Что касается моря, то сейчас температурный фон достаточно разный. Если в Ялте, Алуште это около + 13, то Евпатория + 19, Феодосия +17, Севастополь + 21. В Керченском проливе + 21, в Азовском море около +23 градусов", - отметил Тишковец.
В общем, по прогнозу "ФОБОСА" ,в Крыму на выходных будет замечательная погода - "миллион на миллион".
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
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