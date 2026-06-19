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По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА"

По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА" - РИА Новости Крым, 19.06.2026

По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА"

Теплая летняя погода в рамках климатической нормы ожидает крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T19:47

2026-06-19T19:47

2026-06-19T19:47

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Теплая летняя погода в рамках климатической нормы ожидает крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные наконец-то температурный режим на полуострове вернется в рамки положенной для этого времени года климатической нормы – по стандартам крымского лета, радуя многочисленных туристов комфортными условиями. Также это коснется и большей части Русской равнины, добавил он.Осадков в эти два дня, благодаря влиянию купола высокого атмосферного давления, по словам эксперта, опасаться не стоит. За предыдущий же период в Симферополе их уже выпало 23 миллиметра или 40% от месячного объема."Что касается моря, то сейчас температурный фон достаточно разный. Если в Ялте, Алуште это около + 13, то Евпатория + 19, Феодосия +17, Севастополь + 21. В Керченском проливе + 21, в Азовском море около +23 градусов", - отметил Тишковец.В общем, по прогнозу "ФОБОСА" ,в Крыму на выходных будет замечательная погода - "миллион на миллион".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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