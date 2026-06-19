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Парк "Ясная поляна" в Ялте отремонтируют

Парк "Ясная поляна" в Ялте отремонтируют - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Парк "Ясная поляна" в Ялте отремонтируют

В поселке Гаспра на Южном берегу Крыма началось благоустройство парка "Ясная поляна". Об этом сообщила в своем канале в МАКС мэр Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T17:58

2026-06-19T17:58

2026-06-19T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В поселке Гаспра на Южном берегу Крыма началось благоустройство парка "Ясная поляна". Об этом сообщила в своем канале в МАКС мэр Ялты Янина Павленко.Следующим этапом станет прокладка коммуникаций, а также подготовка основания для будущих площадок – детской и спортивной. В планах - полная модернизация наружного освещения, обустройство прогулочных дорожек. Протяженность восстановления стен составляет 120 метров.По информации мэра, все работы проводит крымский подрядчик, который уже возводил в муниципалитете детские объекты. Дизайн объекта выдержан в стиле "старого парка". При прокладке коммуникаций траншеи будут рыть по центру тротуаров, чтобы не повредить корни вековых деревьев, уточнила Павленко.Парк в Гаспре возник в первой половине ХIХ века при благоустройстве усадьбы "Романтическая Александрия" князя Александра Голицина. После его кончины усадьба и парк долгие годы пребывали в запустении, пока их владельцем не стала графиня Софья Панина. Именно она открыла Дом для отдыха творческой интеллигенции, где побывали многие знаменитые деятели искусства. Среди них был и Лев Толстой, благодаря визиту которого имение и получило название "Ясная Поляна". В настоящее время территория парка площадью 2,713 га находится в муниципальной собственности. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициируемого Президентом нацпроекта "Жильё и городская среда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детейВ Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечанияМилютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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