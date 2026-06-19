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Остановиться на день в Симферополе – сколько стоят номера
Остановиться на день в Симферополе – сколько стоят номера - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Остановиться на день в Симферополе – сколько стоят номера
Симферополь вошел в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 19.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Симферополь вошел в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость суточного размещения в отелях крымской столицы составляет 3915 рублей. В десятке лидеров Симферополь оказался на шестой позиции.На первом месте – Ростов-на-Дону, на втором – Тула, а на третьем – Владимир с ценами на проживание в 4744, 5865 и 4577 рублей в сутки соответственно.Также в рейтинге Суздаль со средним чеком в 6574 рублей, Каменск-Шахтинск – 4674, станица Кущевская, Краснодарского края – 3066 рублей, Дубовка, Волгоградской области – 6028 рублей, Киров и муром – 3093 и 5373 рублей за ночь.Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выбирают для путешествий с домашними питомцамиДля отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаБронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы эксперта
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крым, симферополь, внутренний туризм, туризм, туризм в крыму, отдых, отдых в крыму
Остановиться на день в Симферополе – сколько стоят номера
Симферополь вошел в топ-10 направлений для однодневных бронирований в июне – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Симферополь вошел в десятку самых популярных направлений для однодневных бронирований в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость суточного размещения в отелях крымской столицы составляет 3915 рублей. В десятке лидеров Симферополь оказался на шестой позиции.
На первом месте – Ростов-на-Дону, на втором – Тула, а на третьем – Владимир с ценами на проживание в 4744, 5865 и 4577 рублей в сутки соответственно.
Также в рейтинге Суздаль со средним чеком в 6574 рублей, Каменск-Шахтинск – 4674, станица Кущевская, Краснодарского края – 3066 рублей, Дубовка, Волгоградской области – 6028 рублей, Киров и муром – 3093 и 5373 рублей за ночь.
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями
в июне 2026 года, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
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