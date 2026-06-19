https://crimea.ria.ru/20260619/novosti-sevastopolya-pyat-atak-vsu-na-gorod-otbili-za-noch-i-utro-1156999884.html

Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро

Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро

Пять воздушных атак на Севастополь отбиты в течение ночи и утра пятницы. Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T11:44

2026-06-19T11:44

2026-06-19T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Пять воздушных атак на Севастополь отбиты в течение ночи и утра пятницы. Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.За утро в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога, уничтожены два дрона. Утром также в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО.Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца годаЛантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на МосквуЧего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение

севастополь

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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