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Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
Пять воздушных атак на Севастополь отбиты в течение ночи и утра пятницы. Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:44
2026-06-19T11:44
2026-06-19T11:44
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Пять воздушных атак на Севастополь отбиты в течение ночи и утра пятницы. Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.За утро в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога, уничтожены два дрона. Утром также в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО.Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца годаЛантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на МосквуЧего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение
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Новости Севастополя: пять атак ВСУ на город отбили за ночь и утро
Новости Севастополя: силы ПВО и огневые группы сбили 16 беспилотников ВСУ за ночь и утро