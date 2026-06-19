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50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
Российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T21:29
2026-06-19T21:29
2026-06-19T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось,что Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствияхМоскву атаковали 76 дронов ВСУПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:29 19.06.2026 (обновлено: 21:42 19.06.2026)