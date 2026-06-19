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50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
Российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось,что Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствияхМоскву атаковали 76 дронов ВСУПВО сбила 216 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
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50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России

50 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России

21:29 19.06.2026 (обновлено: 21:42 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"19 июня в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось,что Севастополь отбивает новую атаку ВСУ - дрон сбит над поселком Сахарная головка.
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