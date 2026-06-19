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На полгода раньше: осенние цветы радуют крымчан в июне

На полгода раньше: осенние цветы радуют крымчан в июне - РИА Новости Крым, 19.06.2026

На полгода раньше: осенние цветы радуют крымчан в июне

На дворе июнь, а в теплицах как будто летнюю зелень припорошило снегом. Это зацвели хризантемы. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T20:05

2026-06-19T20:05

2026-06-19T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На дворе июнь, а в теплицах как будто летнюю зелень припорошило снегом. Это зацвели хризантемы.Тепличное цветочное хозяйство, расположенное под Симферополем, выращивает цветы круглый год. К 8 марта тут росли разноцветные тюльпаны, потом были пионы. И вот царицы этих теплиц хризантемы будут расти до декабря, когда их место снова займут тюльпаны.Выбор цветоводов пал на белую хризантему потому, что ее можно красить. Но в теплицах этим не занимаются, окрашивают цветки специальными растворами оптовые продавцы.Мнение обывателей о том, что что хризантема – осенний цветок и летом расти и цвети не может, агроном Оксана Красилич решительно опровергает:Она объясняет, это для того, чтобы цветок быстрее и лучше сформировался.Сотник тысяч цветов разных возрастов растут в одной громадной теплице. Одни из растений работники пока только высаживают, а в другом конце помещения уже идет сбор: охапки и охапки срезанных хризантем на специальные сортировочные столы несут цветоводы."Вот эти ряды "поспеют" к августу. А вот эти уже подойдут к первому сентября", - показывает на уходящие вдаль высокие белые головки агроном.Человечество выращивает хризантемы минимум полторы тысячи лет. Родом цветок – из Китая, а в Россию попал всего лишь 170 лет назад. За всю историю разведения, человек вывел множество цветов и форм хризантем, но все они ценятся за яркость красок, продолжительное цветение, легкость размножения, а теми, кто преподносит любимым букеты из хризантем – за то, что этот цветок долго стоит и остается свежим.А еще хризантемы и Крым связывает то, что в Никитском ботаническом саду вот уже множество десятков лет проходит бал хризантем, а автор всемирно известного русского романса "Отцвели уж давно хризантемы в саду" Николай Харито родился и учился в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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