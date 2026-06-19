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Москву атаковали 76 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Москву атаковали 76 дронов ВСУ
Москву атаковали 76 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Москву атаковали 76 дронов ВСУ
Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T18:26
2026-06-19T18:28
москва
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
сергей собянин
пво
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин.Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что утром в четверг столицу атаковали 190 дронов. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВ Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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москва, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), сергей собянин, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости
Москву атаковали 76 дронов ВСУ

ПВО сбила 76 БПЛА, летевших на Москву - Собянин

18:26 19.06.2026 (обновлено: 18:28 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Alexey Filippov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин.
"Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что утром в четверг столицу атаковали 190 дронов. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.
В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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МоскваАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Сергей СобянинПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости
 
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