https://crimea.ria.ru/20260619/moskvu-atakovali-76-dronov-vsu-1157015222.html

Москву атаковали 76 дронов ВСУ

Москву атаковали 76 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Москву атаковали 76 дронов ВСУ

Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T18:26

2026-06-19T18:26

2026-06-19T18:28

москва

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

сергей собянин

пво

безопасность республики крым и севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин.Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что утром в четверг столицу атаковали 190 дронов. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВ Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), сергей собянин, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости