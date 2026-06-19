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Маршрут виа-ферраты на Ильяс-Кая в Севастополе снова доступен для посещения

Маршрут виа-ферраты на Ильяс-Кая в Севастополе снова доступен для посещения - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Маршрут виа-ферраты на Ильяс-Кая в Севастополе снова доступен для посещения

В Севастополе завершен ремонт маршрута виа-ферраты З-Е или так называемой "Змейки" - он снова доступен для посещения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T20:31

2026-06-19T20:31

2026-06-19T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе завершен ремонт маршрута виа-ферраты З-Е или так называемой "Змейки" - он снова доступен для посещения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В феврале этого года участок виа-ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала.Развожаев уточнил, что маршрут представляет собой комплекс горных трасс, восхождение по которым допускается только в сопровождении гида-проводника с применением специального снаряжения.По информации губернатора, в ходе ремонта на маршруте заменили и добавили оборудование на 255 метрах. Также заменили металлический трос, на всем участке частично заменили и установили новые скобы, концевые и промежуточные анкера.Михаил Развожаев подчеркнул, что перед началом работ на место обвала выезжали сотрудники управления туризма, Центра развития туризма и Спасательной службы Севастополя — они же проверяли объект после того, как ремонт завершился.Также 19 июня стало известно, что на южном берегу Крыма снова открыли для туристов экологическую тропу "Водопад Учан‑Су".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом годуОстановиться на день в Симферополе – сколько стоят номераЗаповедные тропы в Ялте открыли для посещения после зимы

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