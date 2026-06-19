Рейтинг@Mail.ru
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260619/lukavye-popytki-ekspert-o-perekladyvanii-viny-za-terror-kieva-na-ii-1156964942.html
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ
Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T06:21
2026-06-19T06:21
мнения
украина
атаки всу
терроризм
василий фатигаров
россия
беспилотник (бпла, дрон)
искусственный интеллект
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/12/1156955948_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_bcf676a68802ca801d61c7fb54ec5ec6.png
Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности
Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть связаны со сбоем и ошибками в работе ИИ – это лукавые попытки уклониться от ответственности за терроризм в чистом виде. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.По его словам, ВСУ запускают в район поражения целей так называемый дрон-матку, который в определенный момент выпускает в большом количестве FPV-дроны (First Person View, управляемые от первого лица дроны-камикадзе), носителем которых является.Он добавил, что врага понесло, потому что на линии соприкосновения он терпит страшные неудачи и уже осознает, что придется сейчас отдать Донбасс с колоссальными потерями, поэтому перешел к террористическим меркам воздействия на нас.Попытки ослабить Россию террором и склонить ее к уступкам продолжаются от безысходности, хотя враг уже успел не раз убедиться ранее, что с Россией такой формат "принуждения" не работает, отметил он."Это совершенно точно не сработает. Но надо быть готовым к тому, что они будут бить куда попало... Ничего святого у них нет", – заключил Фатигаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в СевастополеЧего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнениеНовые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
https://crimea.ria.ru/20260618/slov-uzhe-nedostatochno-rossiya-budet-nanosit-regulyarnye-udary-po-ukraine--lavrov-1156980463.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/12/1156955948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_729595b1d913c5a9263f7d35acb2d822.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, украина, атаки всу, терроризм, василий фатигаров, россия, беспилотник (бпла, дрон), искусственный интеллект
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ

ВСУ осознанно бьют по мирным людям и вины искусственного интеллекта в терроре нет – мнение

06:21 19.06.2026
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
Последствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть связаны со сбоем и ошибками в работе ИИ – это лукавые попытки уклониться от ответственности за терроризм в чистом виде. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.
Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности
06:21
По его словам, ВСУ запускают в район поражения целей так называемый дрон-матку, который в определенный момент выпускает в большом количестве FPV-дроны (First Person View, управляемые от первого лица дроны-камикадзе), носителем которых является.

"Определенное время заканчивается у него, и ему необходимо нанести удары эфпивишками (FPV-дроны). И он лупит куда попало. Это сделано с абсолютным смыслом: не важно, что объект не военный – важно всячески создать нестабильную ситуацию в регионах", – сказал Фатигаров.

Он добавил, что врага понесло, потому что на линии соприкосновения он терпит страшные неудачи и уже осознает, что придется сейчас отдать Донбасс с колоссальными потерями, поэтому перешел к террористическим меркам воздействия на нас.
"По их (противника – ред.) словам, это попытка склонить нас к подписанию какого-то перемирия... Но с точки зрения международного права, нашего закона и всех остальных понятий, это, конечно же, просто терроризм в чистом виде", – подчеркнул эксперт.
Попытки ослабить Россию террором и склонить ее к уступкам продолжаются от безысходности, хотя враг уже успел не раз убедиться ранее, что с Россией такой формат "принуждения" не работает, отметил он.
"Это совершенно точно не сработает. Но надо быть готовым к тому, что они будут бить куда попало... Ничего святого у них нет", – заключил Фатигаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в Севастополе
Чего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение
Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
Удары по Украине
Вчера, 16:39
Слов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
 
МненияУкраинаАтаки ВСУТерроризмВасилий ФатигаровРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)Искусственный интеллект
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел
07:23В Крыму отбой беспилотной опасности
07:10Остановиться на день в Симферополе – сколько стоят номера
06:46Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции
06:26Воздушную тревогу в Севастополе отменили
06:21Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ
06:07Военные отражают удар ВСУ по Севастополю – сбито два беспилотника
05:57В Севастополе объявили воздушную тревогу
05:57В Крыму работает ПВО
00:01В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
23:58В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:14В Крыму снова работает ПВО
22:55Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день
22:42Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня
22:30Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова
22:12В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:52Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
21:28Крымский мост открыт для движения
Лента новостейМолния