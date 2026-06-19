https://crimea.ria.ru/20260619/lukavye-popytki-ekspert-o-perekladyvanii-viny-za-terror-kieva-na-ii-1156964942.html

Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ

Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ

Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T06:21

2026-06-19T06:21

2026-06-19T06:21

мнения

украина

атаки всу

терроризм

василий фатигаров

россия

беспилотник (бпла, дрон)

искусственный интеллект

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Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть связаны со сбоем и ошибками в работе ИИ – это лукавые попытки уклониться от ответственности за терроризм в чистом виде. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.По его словам, ВСУ запускают в район поражения целей так называемый дрон-матку, который в определенный момент выпускает в большом количестве FPV-дроны (First Person View, управляемые от первого лица дроны-камикадзе), носителем которых является.Он добавил, что врага понесло, потому что на линии соприкосновения он терпит страшные неудачи и уже осознает, что придется сейчас отдать Донбасс с колоссальными потерями, поэтому перешел к террористическим меркам воздействия на нас.Попытки ослабить Россию террором и склонить ее к уступкам продолжаются от безысходности, хотя враг уже успел не раз убедиться ранее, что с Россией такой формат "принуждения" не работает, отметил он."Это совершенно точно не сработает. Но надо быть готовым к тому, что они будут бить куда попало... Ничего святого у них нет", – заключил Фатигаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в СевастополеЧего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнениеНовые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов

https://crimea.ria.ru/20260618/slov-uzhe-nedostatochno-rossiya-budet-nanosit-regulyarnye-udary-po-ukraine--lavrov-1156980463.html

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мнения, украина, атаки всу, терроризм, василий фатигаров, россия, беспилотник (бпла, дрон), искусственный интеллект