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Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ
Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T06:21
2026-06-19T06:21
2026-06-19T06:21
мнения
украина
атаки всу
терроризм
василий фатигаров
россия
беспилотник (бпла, дрон)
искусственный интеллект
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Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности
Удары беспилотников ВСУ по гражданским не связаны со сбоем в работе ИИ – это попытки уклониться от ответственности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть связаны со сбоем и ошибками в работе ИИ – это лукавые попытки уклониться от ответственности за терроризм в чистом виде. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.По его словам, ВСУ запускают в район поражения целей так называемый дрон-матку, который в определенный момент выпускает в большом количестве FPV-дроны (First Person View, управляемые от первого лица дроны-камикадзе), носителем которых является.Он добавил, что врага понесло, потому что на линии соприкосновения он терпит страшные неудачи и уже осознает, что придется сейчас отдать Донбасс с колоссальными потерями, поэтому перешел к террористическим меркам воздействия на нас.Попытки ослабить Россию террором и склонить ее к уступкам продолжаются от безысходности, хотя враг уже успел не раз убедиться ранее, что с Россией такой формат "принуждения" не работает, отметил он."Это совершенно точно не сработает. Но надо быть готовым к тому, что они будут бить куда попало... Ничего святого у них нет", – заключил Фатигаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в СевастополеЧего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнениеНовые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
https://crimea.ria.ru/20260618/slov-uzhe-nedostatochno-rossiya-budet-nanosit-regulyarnye-udary-po-ukraine--lavrov-1156980463.html
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мнения, украина, атаки всу, терроризм, василий фатигаров, россия, беспилотник (бпла, дрон), искусственный интеллект
Лукавые попытки: эксперт о перекладывании вины за террор Киева на ИИ
ВСУ осознанно бьют по мирным людям и вины искусственного интеллекта в терроре нет – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым.
Искусственный интеллект настраивает человек, и высказывания о том, что удары по мирным людям и объектам в России во время атак беспилотников ВСУ могут быть связаны со сбоем и ошибками в работе ИИ – это лукавые попытки уклониться от ответственности за терроризм в чистом виде. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.
По его словам, ВСУ запускают в район поражения целей так называемый дрон-матку, который в определенный момент выпускает в большом количестве FPV-дроны (First Person View, управляемые от первого лица дроны-камикадзе), носителем которых является.
"Определенное время заканчивается у него, и ему необходимо нанести удары эфпивишками (FPV-дроны). И он лупит куда попало. Это сделано с абсолютным смыслом: не важно, что объект не военный – важно всячески создать нестабильную ситуацию в регионах", – сказал Фатигаров.
Он добавил, что врага понесло, потому что на линии соприкосновения он терпит страшные неудачи и уже осознает, что придется сейчас отдать Донбасс с колоссальными потерями, поэтому перешел к террористическим меркам воздействия на нас.
"По их (противника – ред.) словам, это попытка склонить нас к подписанию какого-то перемирия... Но с точки зрения международного права, нашего закона и всех остальных понятий, это, конечно же, просто терроризм в чистом виде", – подчеркнул эксперт.
Попытки ослабить Россию террором и склонить ее к уступкам продолжаются от безысходности, хотя враг уже успел не раз убедиться ранее, что с Россией такой формат "принуждения" не работает, отметил он.
"Это совершенно точно не сработает. Но надо быть готовым к тому, что они будут бить куда попало... Ничего святого у них нет", – заключил Фатигаров.
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