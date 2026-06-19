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Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
Крупный лесной пожар произошел в Бахчисарайском районе Крыма. На месте работают более 80 человек и 25 единиц техники. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T21:23
2026-06-19T21:23
2026-06-19T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар произошел в Бахчисарайском районе Крыма. На месте работают более 80 человек и 25 единиц техники. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Уточняется, что возгорание произошло вблизи села Танковое. К ликвидации пожара привлечены 82 человека, 25 единиц техники. Это пожарно-спасательные подразделения, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, пожарной охраны Крыма, "Крым-Спаса", аэромобильная группировка специализированного отряда МЧС, техника администрации сельского поселения и волонтеры.Ранее сообщалось, что в селе Солнечногорское на Южном берегу Крыма потушили природный пожар на пяти гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар вспыхнул на Южном берегу КрымаПожар вспыхнул в подмосковном хостеле – госпитализированы четвероВ Джанкое тушили горящую крышу здания
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Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
В Бахчисарайском районе Крыма загорелся лес на площади 1 Га
21:23 19.06.2026 (обновлено: 21:44 19.06.2026)