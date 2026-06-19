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"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей
"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.06.2026
"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей
В Крыму полиция задержала 24-летнего жителя Ростовской области, который похитил у пенсионерок из Ялты и Алушты более 3 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T09:29
2026-06-19T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму полиция задержала 24-летнего жителя Ростовской области, который похитил у пенсионерок из Ялты и Алушты более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В полиции рассказали, что 76-летнюю жительницу Ялты дистанционный мошенник убедил передать 1,3 млн рублей наличным, сославшись на "угрозу со стороны сотрудников спецслужб из недружественной страны". Вторая 60-летняя потерпевшая из Алушты передала злоумышленнику 2 млн рублей. Она испугалась уголовного преследования за "финансирование террористических организаций".Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что за неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников.Также сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Курьер аферистов был задержан и возместил ущерб потерпевшим по решению суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублейМВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым, правонарушения
"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей

Жительницы Крыма отдали мошеннику из Ростовской области более 3 млн рублей

09:29 19.06.2026 (обновлено: 09:30 19.06.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму полиция задержала 24-летнего жителя Ростовской области, который похитил у пенсионерок из Ялты и Алушты более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В полиции рассказали, что 76-летнюю жительницу Ялты дистанционный мошенник убедил передать 1,3 млн рублей наличным, сославшись на "угрозу со стороны сотрудников спецслужб из недружественной страны". Вторая 60-летняя потерпевшая из Алушты передала злоумышленнику 2 млн рублей. Она испугалась уголовного преследования за "финансирование террористических организаций".
"Задержанный пояснил, что получал задания через интернет: забирать наличные денежные средства по указанным адресам и передавал их иным, неизвестным ему лицам, где за выполнение "заданий" он получил около 75 000 рублей", - отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что за неделю жители Крыма потеряли более 22,5 миллиона рублей из-за действий дистанционных мошенников.
Также сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Курьер аферистов был задержан и возместил ущерб потерпевшим по решению суда.
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