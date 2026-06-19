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Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
По данным на 22:00 пятницы, 19 июня, проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T22:11
2026-06-19T22:11
2026-06-19T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. По данным на 22:00 пятницы, 19 июня, проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы