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Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы
Вечером в пятницу, 19 июня, очередь на Крымском мосту растянулась на 180 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T17:05
2026-06-19T17:11
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу, 19 июня, очередь на Крымском мосту растянулась на 180 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма, крымский мост
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы

Крымский мост сейчас - в очереди со стороны Керчи находятся 180 автомобилей

17:05 19.06.2026 (обновлено: 17:11 19.06.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу, 19 июня, очередь на Крымском мосту растянулась на 180 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По данным на 17:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКерченский проливКерчьТаманьКрымНовости КрымаКрымский мост
 
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