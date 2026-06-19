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Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы

Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов пятницы

Вечером в пятницу, 19 июня, очередь на Крымском мосту растянулась на 180 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T17:05

2026-06-19T17:05

2026-06-19T17:11

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу, 19 июня, очередь на Крымском мосту растянулась на 180 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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