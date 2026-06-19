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"Крым – Ваш": как князь Григорий Потемкин стал Таврическим - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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"Крым – Ваш": как князь Григорий Потемкин стал Таврическим
"Крым – Ваш": как князь Григорий Потемкин стал Таврическим - РИА Новости Крым, 19.06.2026
"Крым – Ваш": как князь Григорий Потемкин стал Таврическим
19 июня 1787 года императрица Екатерина II удостоила Григория Потемкина почетным титулом светлейшего князя Таврического, тем самым отблагодарив его за... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T08:48
2026-06-19T19:49
инфографика
князь потемкин таврический
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. 19 июня 1787 года императрица Екатерина II удостоила Григория Потемкина почетным титулом светлейшего князя Таврического, тем самым отблагодарив его за присоединение Крыма к России в 1783 году. Потемкин был блестящим организатором и государственным деятелем. Он участвовал в двух русско-турецких войнах, принимал участие в подавлении бунта Емельяна Пугачева, занимался масштабной военной реформой, которая значительно укрепила русскую армию. В 1776 году Потемкин стал Новороссийским, Азовским и Астраханским генерал-губернатором, занимался обустройством этих важных со стратегической точки зрения территорий. При нем активно началось развитие главной морской базы – Херсона. Здесь возводились верфи, строились корабли. В Новороссию, большую часть которой еще до недавнего времени именовали не иначе как Дикое поле, переселялись крепостные из других российских губерний, закладывались и строились новые города. Но главная заслуга князя – присоединение Крыма и Северного Причерноморья к Российской империи. В 1782 году он подал на имя Екатерины Великой записку следующего содержания:8 апреля императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", над которым она работала совместно с Потемкиным. Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом. Уже через год при непосредственном участии Потемкина появились первые карты Крыма, чертежи и планы, где отражалось состояние дорог, мостов, крепостей. Князь приглашал на полуостров иностранцев – специалистов по садоводству, шелководству, лесному хозяйству, виноградарству. Особое значение для развития Крыма имела деятельность Потемкина по строительству новых и реконструкции старых городов. Это касается Симферополя, Евпатории, Феодосии и в первую очередь Севастополя, которому суждено было стать главной базой российского флота на Черном море. С января по июль 1787 года императрица лично совершила путешествие в Новороссию и Крым. Екатерина была приятно удивлена, увидев новые города – Херсон и Екатеринослав. Особенно государыня была поражена Севастополем и Черноморским флотом. Находясь уже в Полтаве, императрица пожаловала Потемкину титул светлейшего князя Таврического. Екатерина Великая продолжала высоко ценить его организаторские способности и горько сожалела о кончине князя, которая произошла в 1791 году.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
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князь потемкин таврический, история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, екатерина великая, инфографика
"Крым – Ваш": как князь Григорий Потемкин стал Таврическим

238 лет назад Потемкин получил титул светлейшего князя Таврического за присоединение Крыма

08:48 19.06.2026 (обновлено: 19:49 19.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. 19 июня 1787 года императрица Екатерина II удостоила Григория Потемкина почетным титулом светлейшего князя Таврического, тем самым отблагодарив его за присоединение Крыма к России в 1783 году.
Потемкин был блестящим организатором и государственным деятелем. Он участвовал в двух русско-турецких войнах, принимал участие в подавлении бунта Емельяна Пугачева, занимался масштабной военной реформой, которая значительно укрепила русскую армию.
В 1776 году Потемкин стал Новороссийским, Азовским и Астраханским генерал-губернатором, занимался обустройством этих важных со стратегической точки зрения территорий. При нем активно началось развитие главной морской базы – Херсона. Здесь возводились верфи, строились корабли. В Новороссию, большую часть которой еще до недавнего времени именовали не иначе как Дикое поле, переселялись крепостные из других российских губерний, закладывались и строились новые города.
Но главная заслуга князя – присоединение Крыма и Северного Причерноморья к Российской империи. В 1782 году он подал на имя Екатерины Великой записку следующего содержания:

"Положите ж теперь, что Крым Ваш, и что нет уже сей бородавки на носу, – вот вдруг положение границ прекрасно… Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. Мореплавание по Черному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее".

8 апреля императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", над которым она работала совместно с Потемкиным. Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом.
Крым – Ваш: как князь Григорий Потемкин стал Таврическим
Уже через год при непосредственном участии Потемкина появились первые карты Крыма, чертежи и планы, где отражалось состояние дорог, мостов, крепостей. Князь приглашал на полуостров иностранцев – специалистов по садоводству, шелководству, лесному хозяйству, виноградарству. Особое значение для развития Крыма имела деятельность Потемкина по строительству новых и реконструкции старых городов. Это касается Симферополя, Евпатории, Феодосии и в первую очередь Севастополя, которому суждено было стать главной базой российского флота на Черном море.
С января по июль 1787 года императрица лично совершила путешествие в Новороссию и Крым. Екатерина была приятно удивлена, увидев новые города – Херсон и Екатеринослав. Особенно государыня была поражена Севастополем и Черноморским флотом.
Находясь уже в Полтаве, императрица пожаловала Потемкину титул светлейшего князя Таврического. Екатерина Великая продолжала высоко ценить его организаторские способности и горько сожалела о кончине князя, которая произошла в 1791 году.
 
ИнфографикаКнязь Потемкин ТаврическийИсторияКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоЕкатерина Великая
 
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