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Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области

Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области

Саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги и подъездные пути на Ореховском... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T15:08

2026-06-19T15:08

2026-06-19T15:08

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги и подъездные пути на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Монобороны РФ.На маршрутах выдвижения подразделений военные инженеры развертываются в специальную "цепочку" и тщательным образом прочесывают местность. Двигаясь синхронно, саперы визуально и с помощью миноискателей обследуют каждый сантиметр грунта в поисках замаскированных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Как только один из специалистов обнаруживает подозрительный предмет, он мгновенно сигнализирует об этом поднятой рукой, оповещая остальных членов команды. Группа замирает, фиксируя сектор, после чего саперы приступают к самому ответственному этапу — идентификации и обезвреживанию находки.В большинстве случаев, чтобы исключить риски при транспортировке, взрывоопасный предмет уничтожается на месте с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание саперы уделяют слаженности действий в звеньях. Каждый боец знает свой маневр и понимает команды товарища с полуслова. Все это позволяет минимизировать время на выполнение задачи и обеспечить сохранность личного состава. Кроме того, саперы постоянно сканируют небо на предмет появления беспилотников противника. В условиях активного применения дронов-камикадзе и корректировщиков, бдительность на земле и в воздухе становится залогом успешного выполнения поставленной задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымском полуострове увеличат количество саперовОсобая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходеСаперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , видео