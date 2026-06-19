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Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
Саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги и подъездные пути на Ореховском... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T15:08
2026-06-19T15:08
2026-06-19T15:08
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги и подъездные пути на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Монобороны РФ.На маршрутах выдвижения подразделений военные инженеры развертываются в специальную "цепочку" и тщательным образом прочесывают местность. Двигаясь синхронно, саперы визуально и с помощью миноискателей обследуют каждый сантиметр грунта в поисках замаскированных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Как только один из специалистов обнаруживает подозрительный предмет, он мгновенно сигнализирует об этом поднятой рукой, оповещая остальных членов команды. Группа замирает, фиксируя сектор, после чего саперы приступают к самому ответственному этапу — идентификации и обезвреживанию находки.В большинстве случаев, чтобы исключить риски при транспортировке, взрывоопасный предмет уничтожается на месте с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание саперы уделяют слаженности действий в звеньях. Каждый боец знает свой маневр и понимает команды товарища с полуслова. Все это позволяет минимизировать время на выполнение задачи и обеспечить сохранность личного состава. Кроме того, саперы постоянно сканируют небо на предмет появления беспилотников противника. В условиях активного применения дронов-камикадзе и корректировщиков, бдительность на земле и в воздухе становится залогом успешного выполнения поставленной задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымском полуострове увеличат количество саперовОсобая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходеСаперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , видео
Каждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
Саперы "Днепра" ведут работу по разминированию дорог в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги и подъездные пути на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Монобороны РФ.
"Инженерно-саперные расчеты действуют малыми группами, ежесуточно ведя поиск взрывоопасных предметов (ВОП) на Ореховском направлении Запорожской области. Этот участок фронта характеризуется высокой плотностью минных заграждений, оставленных противником, поэтому к работе здесь предъявляются особые требования – слаженность, внимание и железная выдержка", – сказано в сообщении.
На маршрутах выдвижения подразделений военные инженеры развертываются в специальную "цепочку" и тщательным образом прочесывают местность. Двигаясь синхронно, саперы визуально и с помощью миноискателей обследуют каждый сантиметр грунта в поисках замаскированных мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как только один из специалистов обнаруживает подозрительный предмет, он мгновенно сигнализирует об этом поднятой рукой, оповещая остальных членов команды. Группа замирает, фиксируя сектор, после чего саперы приступают к самому ответственному этапу — идентификации и обезвреживанию находки.
"Сегодня выполняли задачу по снятию с минного поля танковых мин ТМ-62. Также наталкивались на мины нажимного действия серии ПМН-4. Разведка обстановки, после чего точеная работа с миноискателем, обнаружение, пометка мины, после чего – уничтожение на месте. Надо понимать ответственность и в первую очередь быть внимательным", – говорит на кадрах Минобороны командир инженерно-саперного подразделения с позывным "Лудик".
В большинстве случаев, чтобы исключить риски при транспортировке, взрывоопасный предмет уничтожается на месте с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание саперы уделяют слаженности действий в звеньях. Каждый боец знает свой маневр и понимает команды товарища с полуслова. Все это позволяет минимизировать время на выполнение задачи и обеспечить сохранность личного состава.
Кроме того, саперы постоянно сканируют небо на предмет появления беспилотников противника. В условиях активного применения дронов-камикадзе и корректировщиков, бдительность на земле и в воздухе становится залогом успешного выполнения поставленной задачи.
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