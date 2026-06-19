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Какая температура моря у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Какая температура моря у берегов Крыма
Какая температура моря у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Какая температура моря у берегов Крыма
Температура воды в Керченском проливе у берегов Крыма сейчас составляет + 22 градуса, а Азовское море уже прогрелось до + 23. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T09:54
2026-06-19T10:10
крым
новости крыма
черное море
азовское море
температура морской воды в крыму
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Температура воды в Керченском проливе у берегов Крыма сейчас составляет + 22 градуса, а Азовское море уже прогрелось до + 23. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.И традиционно теплее всего вода в Керченском проливе, там +22, а также в Азовском море, где уже + 23.В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, уточнили синоптики.Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июня, в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииНе только море: возможности туристических кластеров в КрымуВ Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
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крым, новости крыма, черное море, азовское море, температура морской воды в крыму, крымский гидрометцентр
Какая температура моря у берегов Крыма

Море у берегов Крыма прогрелось до 22-23 градусов

09:54 19.06.2026 (обновлено: 10:10 19.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Температура воды в Керченском проливе у берегов Крыма сейчас составляет + 22 градуса, а Азовское море уже прогрелось до + 23. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.
Так, по информации синоптиков, в Евпатории морская вода уже + 20 градусов, в Севастополе - до +21. В Алуште + 17, а в Ялте и Феодосии вода в море сейчас +18 градусов.
И традиционно теплее всего вода в Керченском проливе, там +22, а также в Азовском море, где уже + 23.
В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, уточнили синоптики.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июня, в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа.
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КрымНовости КрымаЧерное мореАзовское мореТемпература морской воды в КрымуКрымский гидрометцентр
 
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