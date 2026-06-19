https://crimea.ria.ru/20260619/kakaya-temperatura-morya-u-beregov-kryma-1156997578.html

Какая температура моря у берегов Крыма

Какая температура моря у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Какая температура моря у берегов Крыма

Температура воды в Керченском проливе у берегов Крыма сейчас составляет + 22 градуса, а Азовское море уже прогрелось до + 23. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T09:54

2026-06-19T09:54

2026-06-19T10:10

крым

новости крыма

черное море

азовское море

температура морской воды в крыму

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Температура воды в Керченском проливе у берегов Крыма сейчас составляет + 22 градуса, а Азовское море уже прогрелось до + 23. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.И традиционно теплее всего вода в Керченском проливе, там +22, а также в Азовском море, где уже + 23.В пятницу погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, уточнили синоптики.Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июня, в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииНе только море: возможности туристических кластеров в КрымуВ Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков

крым

черное море

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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