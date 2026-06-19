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Израиль наносит удары по Ливану - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Израиль наносит удары по Ливану
Израиль наносит удары по Ливану - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Израиль наносит удары по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T09:09
2026-06-19T09:09
обострение между израилем и ираном
израиль
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ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана.Израильская сторона активизировалась якобы из-за нарушения движением режима прекращения огня, пишет РИА Новости.Ранее в пятницу сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированный вылет в Швейцарию, где должно было состояться подписание меморандума с Ираном.Накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – соглашение было подписано в электронном виде, удаленно и уже вступило в силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – экспертУсловный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть сноваИз США на подписание сделки с Ираном никто не полетел
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обострение между израилем и ираном, израиль, ливан, ближний восток, в мире, новости
Израиль наносит удары по Ливану

Армия Израиля наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

09:09 19.06.2026
 
© JALAA MAREY / AFPИзраильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
Израильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
© JALAA MAREY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана.
Израильская сторона активизировалась якобы из-за нарушения движением режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

"После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации "Хезболла" ЦАХАЛ всю ночь (с четверг на пятницу) наносила и продолжает наносить удары в нескольких районах южного Ливана, поражая членов "Хезболлы" и объекты инфраструктуры", - сказано в заявлении израильской армии.

Ранее в пятницу сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированный вылет в Швейцарию, где должно было состояться подписание меморандума с Ираном.
Накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – соглашение было подписано в электронном виде, удаленно и уже вступило в силу.
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Обострение между Израилем и ИраномИзраильЛиванБлижний ВостокВ миреНовости
 
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