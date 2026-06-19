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Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел
Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где должно было состояться подписание меморандума с Ираном. Информацию об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T07:37
2026-06-19T07:38
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где должно было состояться подписание меморандума с Ираном. Информацию об этом распространил представитель Белого дома, пишет РИА Новости.При этом в Белом доме выразили надежду на то, что технические переговоры с иранской стороной начнутся без лишнего промедления.В Швейцарском МИД подтвердили, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу в Швейцарии, не состоятся, пишет агентство Рейтер.13 июня президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня, после чего "Ормузский пролив откроется для всех", заверил американский лидер. Днем ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил СМИ, что иранские и власти США и Ирана согласовали и утвердили главные пункты меморандума о взаимопонимании.Еще в апреле вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявлял, что США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с ИраномЕсть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение
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сша, джей ди вэнс, политика, внешняя политика, в мире, иран, обострение между ираном и сша, швейцария, новости
Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел

Вице-президент США Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

07:37 19.06.2026 (обновлено: 07:38 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где должно было состояться подписание меморандума с Ираном. Информацию об этом распространил представитель Белого дома, пишет РИА Новости.
"Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером (в ночь на пятницу - ред.)", - сказано в заявлении.
При этом в Белом доме выразили надежду на то, что технические переговоры с иранской стороной начнутся без лишнего промедления.
В Швейцарском МИД подтвердили, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу в Швейцарии, не состоятся, пишет агентство Рейтер.
"Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся", - говорится в заявлении МИД.
13 июня президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня, после чего "Ормузский пролив откроется для всех", заверил американский лидер. Днем ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил СМИ, что иранские и власти США и Ирана согласовали и утвердили главные пункты меморандума о взаимопонимании.
Еще в апреле вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявлял, что США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей.
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СШАДжей Ди ВэнсПолитикаВнешняя политикаВ миреИранОбострение между Ираном и СШАШвейцарияНовости
 
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