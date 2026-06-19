https://crimea.ria.ru/20260619/gde-v-belogorskom-rayone-mozhno-kupit-benzin-1156997940.html

Где в Белогорском районе можно купить бензин

Где в Белогорском районе можно купить бензин - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Где в Белогорском районе можно купить бензин

В пятницу в свободной продаже в Белогорском районе на семи заправках появится бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T10:01

2026-06-19T10:01

2026-06-19T10:01

крым

новости крыма

белогорский район

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в свободной продаже в Белогорском районе на семи заправках появится бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.На сети "АТАН" бензин появится с 10:00 по адресам:· г. Белогорск, ул. Николая Бойко 2/А - АИ-92, АИ-95 ультра, ДТ ультра· Белогорский р-н, пгт. Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь(Таврида)183км+100м - АИ-95 ультра, ДТ ультра· Белогорский р-н, пгт.Зуя, участок №3 - ДТ ультра· с.Вишенное, ул. В. Хребтовой, 1а - АИ-92, ДТ ультра· В сети "ТЭС" с 10:00 топливо будет в продаже по адресу пгт. Зуя, пер. Мирный, 25, АИ-92, АИ-95 NP, ДТ NP.С 17:00 по адресам:· Мичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы Таврида, 25, АИ-92, АИ-95- NP, ДТ NP· Криничненское сельское поселение, трасса Таврида, АИ-92, АИ-95- NP, ДТ NPОграничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.Также топливо в городе Саки в свободной продаже появится в пятницу, 19 июня, с 10 утра. Бензин будут продавать и в Судаке. В Севастополе 19 июня реализовывать бензин на заправках сети "ТЭС" будут по QR-кодам. Исключением станут заправки "близнецы" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с топливом в Крыму сегодня – ответ МинтопэнергоКрым преодолеет проблему с поставками бензинаКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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