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Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов
Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов
На южном берегу Крыма снова открыли для туристов экологическую тропу "Водопад Учан‑Су". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма снова открыли для туристов экологическую тропу "Водопад Учан‑Су". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".11 июня тропу частично закрывали для посещения из-за обвала горной породы, сообщалось ранее.Как указали в пресс-службе, сползание и обрушение горной породы после обильных и продолжительных осадков на маршруте наблюдаются ежегодно. В этот период доступ к тропе закрывается для проведения очистных работ и обследования грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом годуЗаповедные тропы в Ялте открыли для посещения после зимыМаршрут к Большой севастопольской тропе изменится с 1 мая
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Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов
Экологическая тропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для посещения – "Заповедный Крым"