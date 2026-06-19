https://crimea.ria.ru/20260619/ekotropa-vodopad-uchansu-snova-otkryta-dlya-turistov-1156997408.html

Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов

Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Экотропа "Водопад Учан‑Су" снова открыта для туристов

На южном берегу Крыма снова открыли для туристов экологическую тропу "Водопад Учан‑Су". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T09:36

2026-06-19T09:36

2026-06-19T09:36

крым

большая ялта

новости крыма

учан-су

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133858970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7463445ffc3132424aa0a8f18446620.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма снова открыли для туристов экологическую тропу "Водопад Учан‑Су". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".11 июня тропу частично закрывали для посещения из-за обвала горной породы, сообщалось ранее.Как указали в пресс-службе, сползание и обрушение горной породы после обильных и продолжительных осадков на маршруте наблюдаются ежегодно. В этот период доступ к тропе закрывается для проведения очистных работ и обследования грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом годуЗаповедные тропы в Ялте открыли для посещения после зимыМаршрут к Большой севастопольской тропе изменится с 1 мая

крым

большая ялта

учан-су

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, большая ялта, новости крыма, учан-су , туризм в крыму