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Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие

Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие

США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T13:17

2026-06-19T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины. Очередные доказательства этому в пятницу привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.В частности, в документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе, где проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.По его данным, правовой основой для организации этих исследований являлось соглашение "О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия" от 2005 года между военным ведомством США и минздравом Украины. Координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы минобороны США, исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям.Власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах, заявлял начальник Ртищев ранее в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на УкраинеБиолаборатории на Украине готовили наступательные средства: признание из СШАБиолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа

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министерство обороны рф, войска рхбз, украина, сша, россия, биолаборатории, биологическое оружие, вирусы, новости, в мире