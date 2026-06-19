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Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины. Очередные доказательства этому в пятницу привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.В частности, в документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе, где проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.По его данным, правовой основой для организации этих исследований являлось соглашение "О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия" от 2005 года между военным ведомством США и минздравом Украины. Координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы минобороны США, исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям.Власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах, заявлял начальник Ртищев ранее в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на УкраинеБиолаборатории на Украине готовили наступательные средства: признание из СШАБиолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа
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министерство обороны рф, войска рхбз, украина, сша, россия, биолаборатории, биологическое оружие, вирусы, новости, в мире
Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие

США на Украине спонсировали изучение поражающих свойств патогенов – Ртищев

13:17 19.06.2026
 
© Министерство обороны РФКарта расположения биолабораторий на Украине
Карта расположения биолабораторий на Украине
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США финансировали работу биолабораторий по изучению поражающий свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола на территории Украины. Очередные доказательства этому в пятницу привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
"Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов. Так, в опубликованном офисом Главы национальной разведки США пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине", – цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, в документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе, где проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.
"Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки США", – указал Ртищев.
По его данным, правовой основой для организации этих исследований являлось соглашение "О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия" от 2005 года между военным ведомством США и минздравом Украины.
Координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы минобороны США, исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям.
"В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", – констатировал начальник войск РХБЗ.
Власти США намеренно утаивали информацию о спонсируемых ими биолабораториях на Украине и в других странах, заявлял начальник Ртищев ранее в пятницу.
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Министерство обороны РФВойска РХБЗУкраинаСШАРоссияБиолабораторииБиологическое оружиеВирусыНовостиВ мире
 
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