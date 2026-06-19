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Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти" - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"
Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти" - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"
22 июня, в День памяти и скорби, жители более чем 60 стран присоединятся к 18-й Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом на пресс-конференции в Международном РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T14:24
2026-06-19T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. 22 июня, в День памяти и скорби, жители более чем 60 стран присоединятся к 18-й Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.Во многих странах граждане сами проявляют инициативу, приходят на памятные мероприятия, чтобы вспомнить подвиг Красной армии. К памятным мероприятиям присоединились ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, депутаты и активисты общественных организаций, отметила Занко.Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.Ранее в Севастополе студенты и волонтеры приняли участие в акции "Свеча памяти". Они выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны размером в 100 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизмаЦветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войнеВ Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, свеча памяти, международная медиагруппа "россия сегодня", новости крыма, память, день памяти и скорби, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, волонтеры победы
Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"

В День памяти и скорби к акции "Свеча памяти" присоединятся жители более 60 стран

14:24 19.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВсероссийская гражданская акция "Свеча памяти"
Всероссийская гражданская акция Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. 22 июня, в День памяти и скорби, жители более чем 60 стран присоединятся к 18-й Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
"В этом году 60 стран подтвердили свое участие в акции "Свеча памяти". Это Бельгия, Марокко, Австралия, Киргизия, страны СНГ, Африки", - рассказала Занко.
Во многих странах граждане сами проявляют инициативу, приходят на памятные мероприятия, чтобы вспомнить подвиг Красной армии. К памятным мероприятиям присоединились ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, депутаты и активисты общественных организаций, отметила Занко.
Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.
Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.
До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.
Ранее в Севастополе студенты и волонтеры приняли участие в акции "Свеча памяти". Они выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны размером в 100 "квадратов".
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НовостиСвеча памятиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Новости КрымаПамятьДень памяти и скорбиВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеОбществоВолонтеры Победы
 
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