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Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"

Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти" - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"

22 июня, в День памяти и скорби, жители более чем 60 стран присоединятся к 18-й Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом на пресс-конференции в Международном РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T14:24

2026-06-19T14:24

2026-06-19T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. 22 июня, в День памяти и скорби, жители более чем 60 стран присоединятся к 18-й Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.Во многих странах граждане сами проявляют инициативу, приходят на памятные мероприятия, чтобы вспомнить подвиг Красной армии. К памятным мероприятиям присоединились ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, депутаты и активисты общественных организаций, отметила Занко.Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленский соборе. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.Мероприятие помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.До 22 июня все желающие принести дань уважения поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта.Ранее в Севастополе студенты и волонтеры приняли участие в акции "Свеча памяти". Они выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны размером в 100 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизмаЦветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войнеВ Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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