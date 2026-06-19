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Более 5 миллионов россиян получают пенсию через ВТБ
Более 5 миллионов россиян получают пенсию через ВТБ - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Более 5 миллионов россиян получают пенсию через ВТБ
С начала текущего года к обслуживанию в ВТБ подключились более 600 тысяч пенсионеров, а общее число получателей пенсии в банке превысило 5 миллионов человек,... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:59
2026-06-19T11:59
2026-06-19T11:59
втб
банк
пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. С начала текущего года к обслуживанию в ВТБ подключились более 600 тысяч пенсионеров, а общее число получателей пенсии в банке превысило 5 миллионов человек, сообщает пресс-служба банка.За пять месяцев ВТБ зачислил им более полутриллиона рублей пенсионных выплат – на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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втб, банк, пенсия