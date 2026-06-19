https://crimea.ria.ru/20260619/bespilotniki-atakuyut-sevastopol---rabotaet-pvo-1156997749.html
Беспилотники атакуют Севастополь - работает ПВО
Беспилотники атакуют Севастополь - работает ПВО - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Беспилотники атакуют Севастополь - работает ПВО
В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T09:48
2026-06-19T09:48
2026-06-19T09:48
крым
срочные новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
пво
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_67cf56eb5baf4e76ea0a5ced4e7a91d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, пво, воздушная тревога в севастополе
Беспилотники атакуют Севастополь - работает ПВО
В Севастополе ПВО сбила два беспилотника ВСУ - Развожаев