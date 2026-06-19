https://crimea.ria.ru/20260619/benzin-v-sudake-v-pyatnitsu-prodayut-na-chetyrekh-zapravkakh--adresa-1156996931.html

Бензин в Судаке в пятницу продают на четырех заправках – адреса

Бензин в Судаке в пятницу продают на четырех заправках – адреса - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Бензин в Судаке в пятницу продают на четырех заправках – адреса

В пятницу в Судаке в свободной продаже появился бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T09:13

2026-06-19T09:13

2026-06-19T09:13

крым

судак

кирилл чебышев

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Судаке в свободной продаже появился бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.Кроме того, бензин марки АИ-92 и дизель "Ультра" появился на автозаправке, расположенной по ул. Феодосийское шоссе, 14. Каждого вида топлива в количестве по пять тонн.На АЗС "ТЭС", которая находится по ул. Феодосийское шоссе, 12А, в пятницу с 10.00 будут доступны: бензин марки АИ-95NP - 3 тонны, а также ДТ NP в объеме 3-х тонн, уточнил глава администрации.Ранее в пятницу также сообщалось, что топливо завезли на ряд заправок в Саках. Также в пятницу, 19 июня, продавать бензин на заправках сети "ТЭС" в Севастополе будут по QR-кодам. Исключением станут заправки "близнецы" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом, сообщал губернатор региона Михаил РазвожаевВ Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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