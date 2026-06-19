Бензин в Судаке в пятницу продают на четырех заправках – адреса
В Судаке 19 июня на четырех заправках в свободной продаже появилось топливо - власти
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Судаке в свободной продаже появился бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.
"На АЗС "Атан" сегодня с 10.00 к свободной продаже будут доступны следующие виды топлива: по ул. Восточное Шоссе: бензин марки АИ-92 в количестве 5 тонн, АИ-95 Ультра в количестве 3 тонны и дизель "Ультра" в количестве 5 тонн", - написал он в своем канале МАКС.
Кроме того, бензин марки АИ-92 и дизель "Ультра" появился на автозаправке, расположенной по ул. Феодосийское шоссе, 14. Каждого вида топлива в количестве по пять тонн.
На АЗС "ТЭС", которая находится по ул. Феодосийское шоссе, 12А, в пятницу с 10.00 будут доступны: бензин марки АИ-95NP - 3 тонны, а также ДТ NP в объеме 3-х тонн, уточнил глава администрации.
Ранее в пятницу также сообщалось, что топливо завезли на ряд заправок в Саках. Также в пятницу, 19 июня, продавать бензин на заправках сети "ТЭС" в Севастополе будут по QR-кодам. Исключением станут заправки "близнецы" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.