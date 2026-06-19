https://crimea.ria.ru/20260619/bastrykin-zaprosil-doklad-posle-nekachestvennoy-medpomoschi-krymchanke-1157010226.html
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T16:09
2026-06-19T16:09
2026-06-19T16:09
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следком крыма и севастополя
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Крыму. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Инцидент произошел в Большой Ялте. По предварительной информации, у женщины после хирургического вмешательства ухудшилось состояние. Руководству Крымского управления Следкома поручено представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Прокуратура Крыма также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении.Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил докладБеременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жильеВ Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле Бастрыкина
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РИА Новости Крым
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Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
Глава СК России Бастрыкин затребовал доклад после некачественной медпомощи крымчанке