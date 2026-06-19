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Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T16:09
2026-06-19T16:09
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александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Крыму. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Инцидент произошел в Большой Ялте. По предварительной информации, у женщины после хирургического вмешательства ухудшилось состояние. Руководству Крымского управления Следкома поручено представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Прокуратура Крыма также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении.Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил докладБеременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жильеВ Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле Бастрыкина
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), здравоохранение в крыму и севастополе
Бастрыкин запросил доклад после некачественной медпомощи крымчанке

Глава СК России Бастрыкин затребовал доклад после некачественной медпомощи крымчанке

16:09 19.06.2026
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Крыму. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Инцидент произошел в Большой Ялте. По предварительной информации, у женщины после хирургического вмешательства ухудшилось состояние.

"В социальных медиа сообщается, что в Крыму после хирургического вмешательства сотрудников одного из медицинских учреждений в связи с травмой ноги у пациентки начались осложнения. Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Руководству Крымского управления Следкома поручено представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Прокуратура Крыма также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе.
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КрымНовости КрымаСледком Крыма и СевастополяАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Здравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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