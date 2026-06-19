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Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
ПВО отразило атаку украинских дронов на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T18:52
2026-06-19T18:52
2026-06-19T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ПВО отразило атаку украинских дронов на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что в случае обнаружения обломов от БПЛА нельзя подходить к ним. Необходимо набрать 112. С начала суток 19 июня в Севастополе пять раз объявляли воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
18:52 19.06.2026 (обновлено: 18:56 19.06.2026)