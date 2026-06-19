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Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
ПВО отразило атаку украинских дронов на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T18:52
2026-06-19T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ПВО отразило атаку украинских дронов на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что в случае обнаружения обломов от БПЛА нельзя подходить к ним. Необходимо набрать 112. С начала суток 19 июня в Севастополе пять раз объявляли воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, атаки всу на крым, крым, новости крыма, михаил развожаев, пво, срочные новости крыма
Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях

Атака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях

18:52 19.06.2026 (обновлено: 18:56 19.06.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Города Крыма
Севастополь. Города Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ПВО отразило атаку украинских дронов на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 2 БПЛА в районе Сахарной головки. Никто из людей не пострадал. Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию: в Сахарной Головке на одной из улиц рядом с домом упали обломки БПЛА, на другой улице — обнаружены мотор и пропеллер от БПЛА", - написал он в МАКС.

Губернатор напомнил, что в случае обнаружения обломов от БПЛА нельзя подходить к ним. Необходимо набрать 112.
С начала суток 19 июня в Севастополе пять раз объявляли воздушную тревогу.
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