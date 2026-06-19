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Армия России освободила Юрковку в ДНР

Армия России освободила Юрковку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Армия России освободила Юрковку в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T12:15

2026-06-19T12:15

2026-06-19T12:18

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво