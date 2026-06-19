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Армия России освободила Юрковку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Армия России освободила Юрковку в ДНР
Армия России освободила Юрковку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Армия России освободила Юрковку в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T12:15
2026-06-19T12:18
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Армия России освободила Юрковку в ДНР

Минобороны РФ: Вооруженные силы России освободили Юрковку в ДНР

12:15 19.06.2026 (обновлено: 12:18 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.
Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.
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Министерство обороны РФНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
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