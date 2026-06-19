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Армия России нанесла семь ударов возмездия
Армия России нанесла семь ударов возмездия - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Армия России нанесла семь ударов возмездия
Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T12:32
2026-06-19T12:32
2026-06-19T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.В результате ударов поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также разбиты военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает Минобороны РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН заявил, что Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУСлов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – ЛавровКритичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага
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россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России нанесла семь ударов возмездия
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 7 ударов возмездия по военным объектам Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.
"С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также разбиты военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает Минобороны РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН заявил
, что Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ.
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