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"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать
"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать - РИА Новости Крым, 19.06.2026
"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать
Правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T08:21
2026-06-19T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В управлении подчеркивают, что подразделения МВД России не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты либо облачные хранилища."Любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные", – предупреждают правоохранители.Они рекомендуют загружать программное обеспечение, пользуясь для этого исключительно официальными магазинами приложений и сайтами разработчиков.Ранее в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) сообщили РИА Новости, что мошенники стали заражать компьютеры бухгалтеров с помощью вредоносных писем и выводят похищенные деньги, в том числе под видом перечисления зарплаты, через счета подставных лиц, которые используют как транзитные. Вредоносные письма, предупредили эксперты, приходят под видом обычной деловой почты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД: мошенники выдают себя за военкоровКрымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделюТуристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
кибербезопасность, интернет, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мессенджеры, соцсети, киберпреступность
"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать

Поддельный "антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать

08:21 19.06.2026
 
© Fotolia/ Andrey Popov / Перейти в фотобанкХакер
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© Fotolia/ Andrey Popov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Выявлено распространение вредоносного программного обеспечения под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России". Злоумышленники упоминают МВД России и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов компании "Лаборатория Касперского", – сказано официальном канале ведомства в МАКС.

В управлении подчеркивают, что подразделения МВД России не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты либо облачные хранилища.
"Любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные", – предупреждают правоохранители.
Они рекомендуют загружать программное обеспечение, пользуясь для этого исключительно официальными магазинами приложений и сайтами разработчиков.
"Если вы столкнулись с подобными ресурсами или рассылками, воздержитесь от установки программ и сообщите о них в службу поддержки платформы. Отдельно напоминаем об ответственности за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения", – подытожили в ведомстве.
Ранее в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) сообщили РИА Новости, что мошенники стали заражать компьютеры бухгалтеров с помощью вредоносных писем и выводят похищенные деньги, в том числе под видом перечисления зарплаты, через счета подставных лиц, которые используют как транзитные. Вредоносные письма, предупредили эксперты, приходят под видом обычной деловой почты.
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