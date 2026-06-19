https://crimea.ria.ru/20260619/antivirus-ot-kiberpolitsii-rasprostranyayut-v-seti--chto-nuzhno-znat-1156961650.html

"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать

"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать - РИА Новости Крым, 19.06.2026

"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знать

Правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T08:21

2026-06-19T08:21

2026-06-19T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В управлении подчеркивают, что подразделения МВД России не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты либо облачные хранилища."Любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные", – предупреждают правоохранители.Они рекомендуют загружать программное обеспечение, пользуясь для этого исключительно официальными магазинами приложений и сайтами разработчиков.Ранее в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) сообщили РИА Новости, что мошенники стали заражать компьютеры бухгалтеров с помощью вредоносных писем и выводят похищенные деньги, в том числе под видом перечисления зарплаты, через счета подставных лиц, которые используют как транзитные. Вредоносные письма, предупредили эксперты, приходят под видом обычной деловой почты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД: мошенники выдают себя за военкоровКрымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделюТуристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, интернет, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мессенджеры, соцсети, киберпреступность