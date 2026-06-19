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Алушта в понедельник останется без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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Алушта в понедельник останется без воды
Алушта в понедельник останется без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Алушта в понедельник останется без воды
Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:39
2026-06-19T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВоды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
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Алушта в понедельник останется без воды

Алушта и Семидворье в понедельник на весь день останутся без воды – власти

11:39 19.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта подготовка к курортному сезону весна
Алушта подготовка к курортному сезону весна - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.

"В связи с проведением плановых ремонтных работ на сети централизованного водоснабжения - замена запорной арматуры- 22 июня будет временно прекращена подача холодной воды", – проинформировала Огнева.

По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.
Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.
В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.
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