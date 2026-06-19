https://crimea.ria.ru/20260619/alushta-v-ponedelnik-ostanetsya-bez-vody-1156999650.html
Алушта в понедельник останется без воды
Алушта в понедельник останется без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2026
Алушта в понедельник останется без воды
Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T11:39
2026-06-19T11:39
2026-06-19T11:39
крым
алушта
вода
вода крыма
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
галина огнева
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/93/1118359386_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3fdc9bc133f0d9bd88cbccb713376804.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВоды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/93/1118359386_168:0:1608:1080_1920x0_80_0_0_2469eeefe1c3b94d910b7d48cbcf47f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, галина огнева, общество, новости крыма
Алушта в понедельник останется без воды
Алушта и Семидворье в понедельник на весь день останутся без воды – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.
"В связи с проведением плановых ремонтных работ на сети централизованного водоснабжения - замена запорной арматуры- 22 июня будет временно прекращена подача холодной воды", – проинформировала Огнева.
По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.
Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.
В Евпатории в пятницу возможны перебои
с водоснабжением. Как сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: