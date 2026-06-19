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Алушта в понедельник останется без воды

Алушта в понедельник останется без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2026

Алушта в понедельник останется без воды

Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T11:39

2026-06-19T11:39

2026-06-19T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВоды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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