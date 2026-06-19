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133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
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133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 20:00 18 июня до 7 утра 19 июня.Утром в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО. В Севастополе также включили сирены воздушной опасности. В этот период два БПЛА сбили над Северной стороной города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, новости крыма
133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и 11 регионами России уничтожили 133 беспилотника ВСУ

07:50 19.06.2026 (обновлено: 07:54 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.
Удары были отражены в период с 20:00 18 июня до 7 утра 19 июня.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Утром в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО. В Севастополе также включили сирены воздушной опасности. В этот период два БПЛА сбили над Северной стороной города.
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