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133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026
133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в РИА Новости Крым, 19.06.2026
2026-06-19T07:50
2026-06-19T07:50
2026-06-19T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 20:00 18 июня до 7 утра 19 июня.Утром в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО. В Севастополе также включили сирены воздушной опасности. В этот период два БПЛА сбили над Северной стороной города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и 11 регионами России уничтожили 133 беспилотника ВСУ
07:50 19.06.2026 (обновлено: 07:54 19.06.2026)