https://crimea.ria.ru/20260619/133-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156995824.html

133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России

133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 19.06.2026

133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России

Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в РИА Новости Крым, 19.06.2026

2026-06-19T07:50

2026-06-19T07:50

2026-06-19T07:54

министерство обороны рф

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 20:00 18 июня до 7 утра 19 июня.Утром в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО. В Севастополе также включили сирены воздушной опасности. В этот период два БПЛА сбили над Северной стороной города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, новости крыма