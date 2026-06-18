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Житель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей
Житель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Житель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей
В Севастополе правоохранители задержали жителя Кузбасса, который под предлогом помощи в продаже квартиры похитил у участника СВО 4,5 миллиона рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T19:10
2026-06-18T19:10
2026-06-18T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали жителя Кузбасса, который под предлогом помощи в продаже квартиры похитил у участника СВО 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает региональная полиция.По информации правоохранителей, злоумышленник приехал в Севастополь несколько лет назад. В городе-герое он познакомился с военнослужащим и назвался ему высокопоставленным силовиком.Во время одной из бесед севастополец рассказал, что имеет две квартиры, одна из которых, двухкомнатная, находится в ипотеке, а погашение кредитных обязательств ощутимо обременяет его семейный бюджет. Сибиряк согласился "помочь", пояснив, что имеет связи с застройщиком и является его родственником. Лжесиловик предложил продать ипотечную двушку и купить трехкомнатную квартиру в новостройке. Севастополе согласился, доверив сопровождение сделки приятелю.Похищенные деньги подозреваемый потратил на аренду частного дома и различные покупки.В ходе обыска в арендованном лжесиловиком доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы, договоры, печати, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Сейчас возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.Ранее в Севастополе участник спецоперации лишился денег на банковском счете из-за мошенников. Также полиция предупредила россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенникаБронирование отдыха: как не попасться на мошенничество - советы эксперта
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новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, происшествия, мошенничество
Житель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей
Мошенник из Кузбасса обманул участника СВО из Севастополя на 4,5 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали жителя Кузбасса, который под предлогом помощи в продаже квартиры похитил у участника СВО 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает региональная полиция.
"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" задержали 41-летнего жителя Кузбасса, подозреваемого в хищении 4,5 миллиона рублей у 43-летнего участника СВО под предлогом перепродажи его квартиры", – сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, злоумышленник приехал в Севастополь несколько лет назад. В городе-герое он познакомился с военнослужащим и назвался ему высокопоставленным силовиком.
Во время одной из бесед севастополец рассказал, что имеет две квартиры, одна из которых, двухкомнатная, находится в ипотеке, а погашение кредитных обязательств ощутимо обременяет его семейный бюджет. Сибиряк согласился "помочь", пояснив, что имеет связи с застройщиком и является его родственником. Лжесиловик предложил продать ипотечную двушку и купить трехкомнатную квартиру в новостройке. Севастополе согласился, доверив сопровождение сделки приятелю.
Похищенные деньги подозреваемый потратил на аренду частного дома и различные покупки.
"Аферист был задержан правоохранителями по месту временного проживания в Севастополе. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконный оборот взрывчатых веществ", – рассказали в МВД.
В ходе обыска в арендованном лжесиловиком доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы, договоры, печати, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Сейчас возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.
Ранее в Севастополе участник спецоперации лишился денег
на банковском счете из-за мошенников. Также полиция предупредила
россиян о новой схеме обмана родственников участников специальной военной операции. Теперь мошенники представляются военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала.
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