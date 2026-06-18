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Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
Более 130 предприятий Крыма легализовали труд 801 своего работника, а в бюджет по итогам работы с юридическими лицами с начала года доначислено около 70... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T21:27
2026-06-18T21:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 130 предприятий Крыма легализовали труд 801 своего работника, а в бюджет по итогам работы с юридическими лицами с начала года доначислено около 70 миллионов налога на доходы физлиц. Об этом информирует в четверг пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по республике.При этом больше всего нарушителей оказалось в Симферополе, Бахчисарайском районе и Ялте, а самые крупные суммы дополнительных начислений поступили в бюджет от представителей бизнеса Феодосии, Нижнегорского района и Симферопольского городского округа.Как подчеркивают в ведомстве, работа по выведению из тени работодателей продолжается. Нарушителей ждут штрафы, налоговые доначисления, административная ответственность и удар по репутации.Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей за счет роста поступлений по основным налогам, сообщали ранее в пресс-службе республиканского УФНС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНСПочему в Крыму предприниматели работают с УФНС через электронные сервисы
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крым, новости крыма, уфнс россии по республике крым, роман наздрачев, экономика, предпринимательство
Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников

ФНС: работодатели Крыма легализовали 800 работников

21:27 18.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 130 предприятий Крыма легализовали труд 801 своего работника, а в бюджет по итогам работы с юридическими лицами с начала года доначислено около 70 миллионов налога на доходы физлиц. Об этом информирует в четверг пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по республике.

"В 2026 году было проведено 110 заседаний межведомственных комиссий по вопросам труда и заработной платы, на которых было заслушано 1078 юрлиц и ИП, попавших в категорию риска. По итогам работы большая часть из них дополнительно начислили НДФЛ и страховые взносы. Сумма составила около 70 млн рублей… Более 130 юридических лиц и предпринимателей легализовали труд 801 своего работника", – сказано в сообщении.

При этом больше всего нарушителей оказалось в Симферополе, Бахчисарайском районе и Ялте, а самые крупные суммы дополнительных начислений поступили в бюджет от представителей бизнеса Феодосии, Нижнегорского района и Симферопольского городского округа.

"Современные технологии основной массив аналитической работы позволяют проводить камерально, без выезда на местность. Также в распоряжении ФНС имеются самые широкие ресурсы, предоставляемые различными министерствами и ведомствами. Поэтому продолжать игнорировать трудовые книжки и платить зарплаты в конвертах "у любителей сэкономить" на НДФЛ не получится", – заявил руководитель крымского управления ФНС Роман Наздрачев.

Как подчеркивают в ведомстве, работа по выведению из тени работодателей продолжается. Нарушителей ждут штрафы, налоговые доначисления, административная ответственность и удар по репутации.
Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей за счет роста поступлений по основным налогам, сообщали ранее в пресс-службе республиканского УФНС России.
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