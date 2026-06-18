https://crimea.ria.ru/20260618/vyyti-iz-teni-rabotodateli-kryma-legalizovali-800-rabotnikov-1156963614.html

Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников

Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников

Более 130 предприятий Крыма легализовали труд 801 своего работника, а в бюджет по итогам работы с юридическими лицами с начала года доначислено около 70... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T21:27

2026-06-18T21:27

2026-06-18T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 130 предприятий Крыма легализовали труд 801 своего работника, а в бюджет по итогам работы с юридическими лицами с начала года доначислено около 70 миллионов налога на доходы физлиц. Об этом информирует в четверг пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по республике.При этом больше всего нарушителей оказалось в Симферополе, Бахчисарайском районе и Ялте, а самые крупные суммы дополнительных начислений поступили в бюджет от представителей бизнеса Феодосии, Нижнегорского района и Симферопольского городского округа.Как подчеркивают в ведомстве, работа по выведению из тени работодателей продолжается. Нарушителей ждут штрафы, налоговые доначисления, административная ответственность и удар по репутации.Консолидированный бюджет Крыма пополнился на 21,3 млрд рублей за счет роста поступлений по основным налогам, сообщали ранее в пресс-службе республиканского УФНС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНСПочему в Крыму предприниматели работают с УФНС через электронные сервисы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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