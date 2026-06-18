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Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности

Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности

Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T17:38

2026-06-18T17:38

2026-06-18T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.Инцидент произошел 19 декабря 2000 года.Дело раскрыто в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, местонахождение фигуранта установлено на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.Как информирует пресс-служба прокуратуры города, злоумышленник – гражданин Украины. Ленинский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому заочное наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство материВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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