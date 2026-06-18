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Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:38
2026-06-18T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.Инцидент произошел 19 декабря 2000 года.Дело раскрыто в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, местонахождение фигуранта установлено на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.Как информирует пресс-служба прокуратуры города, злоумышленник – гражданин Украины. Ленинский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому заочное наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство материВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
СК: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности и заочно приговорили преступника
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.
Инцидент произошел 19 декабря 2000 года.
"33-летний местный житель в помещении игрового зала на улице Большой Морской выстрелил из пистолета в 49-летнего мужчину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления", – привели в пресс-службы обстоятельства инцидента.
Дело раскрыто в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, местонахождение фигуранта установлено на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.
Как информирует пресс-служба прокуратуры города, злоумышленник – гражданин Украины. Ленинский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому заочное наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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