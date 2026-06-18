https://crimea.ria.ru/20260618/vyezd-iz-yaroslavlya-v-storonu-moskvy-perekryt-iz-za-ataki-dronov-1156962711.html

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, меры приняты из-за атаки дронов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T09:56

2026-06-18T09:56

2026-06-18T09:56

ярославль

новости

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, меры приняты из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.Он проинформировал, что бойцы Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.Как сообщалось, силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. В общей сложности сбито 555 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуацияБеспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в МосквеАтака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз

ярославль

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ограничение движения