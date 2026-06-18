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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов
Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов
Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, меры приняты из-за атаки дронов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T09:56
2026-06-18T09:56
ярославль
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, меры приняты из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.Он проинформировал, что бойцы Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.Как сообщалось, силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. В общей сложности сбито 555 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуацияБеспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в МосквеАтака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз
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РИА Новости Крым
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ярославль, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ограничение движения
Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов - губернатор Евраев

09:56 18.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, меры приняты из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - говорится в сообщении.

Он проинформировал, что бойцы Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Как сообщалось, силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. В общей сложности сбито 555 БПЛА.
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