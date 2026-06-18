ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
Ответственный за ядерную безопасность сотрудник ЗАЭС погиб при ударе ВСУ – Лихачев
16:07 18.06.2026 (обновлено: 16:50 18.06.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.
"Вчера днем в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй погиб", – цитирует заявление Лихачева РИА Новости.
По его словам, рост агрессии ВСУ в отношении ЗАЭС наблюдается в течение нескольких лет, сейчас ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников станции. При этом гибель сотрудников объекта, напрямую отвечающих за ядерную безопасность, он назвал двойной трагедией. А также предупредил, что последствия атак на станцию могут затронуть значительную часть Европы.
"Всегда и первым, и последним барьером на пути распространения аварии стоит человек, простой сотрудник атомной станции. Охотиться на атомщиков – это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий. А масштабы могут быть такими, что затронут и Украину, и Россию, и значительную часть Европы", – подчеркнул глава госкорпорации.
13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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