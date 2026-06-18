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ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.06.2026

ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T16:07

2026-06-18T16:07

2026-06-18T16:50

заэс (запорожская атомная электростанция)

алексей лихачев

запорожская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.По его словам, рост агрессии ВСУ в отношении ЗАЭС наблюдается в течение нескольких лет, сейчас ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников станции. При этом гибель сотрудников объекта, напрямую отвечающих за ядерную безопасность, он назвал двойной трагедией. А также предупредил, что последствия атак на станцию могут затронуть значительную часть Европы.13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваДроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненыеКиев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу