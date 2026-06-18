Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/vsu-ubili-otvetstvennogo-za-yadernuyu-bezopasnost-sotrudnika-zaes-1156979224.html
ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.06.2026
ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T16:07
2026-06-18T16:50
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей лихачев
запорожская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26a5c00e4c909653e44e3492727d5cf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.По его словам, рост агрессии ВСУ в отношении ЗАЭС наблюдается в течение нескольких лет, сейчас ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников станции. При этом гибель сотрудников объекта, напрямую отвечающих за ядерную безопасность, он назвал двойной трагедией. А также предупредил, что последствия атак на станцию могут затронуть значительную часть Европы.13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваДроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненыеКиев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c447d34fdc974fb9709810c20a58e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

Ответственный за ядерную безопасность сотрудник ЗАЭС погиб при ударе ВСУ – Лихачев

16:07 18.06.2026 (обновлено: 16:50 18.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в среду. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.
"Вчера днем в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй погиб", – цитирует заявление Лихачева РИА Новости.
По его словам, рост агрессии ВСУ в отношении ЗАЭС наблюдается в течение нескольких лет, сейчас ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников станции. При этом гибель сотрудников объекта, напрямую отвечающих за ядерную безопасность, он назвал двойной трагедией. А также предупредил, что последствия атак на станцию могут затронуть значительную часть Европы.
"Всегда и первым, и последним барьером на пути распространения аварии стоит человек, простой сотрудник атомной станции. Охотиться на атомщиков – это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий. А масштабы могут быть такими, что затронут и Украину, и Россию, и значительную часть Европы", – подчеркнул глава госкорпорации.
13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева
Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые
Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Алексей ЛихачевЗапорожская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго
17:03Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
16:48Природный пожар под Алуштой потушили
16:39Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
16:22Евпатория и еще два населенных пункта на западе Крыма частично обесточены
16:07ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
15:54Три села под Севастополем остались без света
15:51От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАН
15:40Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку
15:27Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
15:16Под Алуштой вспыхнул крупный ландшафтный пожар – огонь охватил 5 гектаров
15:10В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
14:52Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма
14:35Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"
14:16Часть южного берега Крыма обесточена
14:03В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина
13:5633 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
13:47Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара
13:39Критичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага
13:39Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации
Лента новостейМолния