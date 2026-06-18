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ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА
ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА - РИА Новости Крым, 18.06.2026
ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА
Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом утром в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T10:11
2026-06-18T10:12
москва
атаки всу
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом утром в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Массированная атака началась ранним утром в четверг – около 4:30 .Далее в течение полутора часов возле российской столицы силы ПВО уничтожили еще 14 вражеских дронов. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВ Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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москва, атаки всу, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА

Более 190 беспилотников ВСУ уничтожены на подлете к Москве утром 18 июня– Собянин

10:11 18.06.2026 (обновлено: 10:12 18.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом утром в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Массированная атака началась ранним утром в четверг – около 4:30 .
"В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается", – проинформировал Собянин по состоянию на 8 часов утра.
Далее в течение полутора часов возле российской столицы силы ПВО уничтожили еще 14 вражеских дронов.
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.
В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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МоскваАтаки ВСУСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
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