https://crimea.ria.ru/20260618/vsu-atakuet-moskvu--na-podlete-k-stolitse-unichtozheno-bolee-190-bpla-1156963066.html

ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА

ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА - РИА Новости Крым, 18.06.2026

ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА

Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом утром в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T10:11

2026-06-18T10:11

2026-06-18T10:12

москва

атаки всу

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом утром в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Массированная атака началась ранним утром в четверг – около 4:30 .Далее в течение полутора часов возле российской столицы силы ПВО уничтожили еще 14 вражеских дронов. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВ Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, атаки всу, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф