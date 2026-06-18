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Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T20:26
2026-06-18T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.В это же время в Крыму объявлена ракетная тревога. Крымский мост временно закрыли для проезда.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

20:26 18.06.2026 (обновлено: 20:27 18.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
В это же время в Крыму объявлена ракетная тревога. Крымский мост временно закрыли для проезда.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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