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В центре Симферополя на день ограничат движение
В центре Симферополя на день ограничат движение - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В центре Симферополя на день ограничат движение
В Симферополе на улице Караимской в субботу ограничат движение. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T08:36
2026-06-18T08:36
2026-06-18T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Караимской в субботу ограничат движение. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В центре Симферополя на день ограничат движение
В Симферополе на улице Караимской 20 июня с 9 до 18 часов ограничат движение