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В центре Симферополя на день ограничат движение - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В центре Симферополя на день ограничат движение
В центре Симферополя на день ограничат движение - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В центре Симферополя на день ограничат движение
В Симферополе на улице Караимской в субботу ограничат движение. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T08:36
2026-06-18T08:36
городская среда
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ремонт и строительство дорог в крыму
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Караимской в субботу ограничат движение. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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городская среда, симферополь, новости крыма, крым, дороги, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, администрация симферополя
В центре Симферополя на день ограничат движение

В Симферополе на улице Караимской 20 июня с 9 до 18 часов ограничат движение

08:36 18.06.2026
 
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Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Караимской в субботу ограничат движение. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В субботу, 20 июня 2026 года, с 09:00 до 18:00 в Симферополе будут проводиться работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия. Участок - улица Караимская (от здания № 23а до Крылова). Работы будут выполняться в крайней правой полосе, движение транспорта на указанном участке будет ограничено", - говорится в сообщении.  
Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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Городская средаСимферопольНовости КрымаКрымДорогиДороги КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуАдминистрация Симферополя
 
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