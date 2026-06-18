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В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в связи с профилактическими работами 19 июня на сутки погаснет "Вечный огонь". Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T06:44
2026-06-18T06:44
крым
новости крыма
вечный огонь
парк юрия гагарина в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в связи с профилактическими работами 19 июня на сутки погаснет "Вечный огонь". Об этом сообщили в городской администрации.Профилактические работы на мемориале в последний раз проводились 6 мая этого.Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частицу земли из Севастополя заложили в монумент в Ростове-на-ДонуЧастицу Вечного огня из Москвы доставили в СевастопольАллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, вечный огонь, парк юрия гагарина в симферополе
В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"

В Симферополе 19 июня на день погаснет "Вечный огонь"

06:44 18.06.2026
 
© Администрация СимферополяВечный огонь в Симферополе
Вечный огонь в Симферополе
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в связи с профилактическими работами 19 июня на сутки погаснет "Вечный огонь". Об этом сообщили в городской администрации.
"С 18:00 19 июня до 18:00 20 июня будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале "Могила неизвестного солдата", расположенном в парке имени Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.
Профилактические работы на мемориале в последний раз проводились 6 мая этого.
Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.
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КрымНовости КрымаВечный огоньПарк Юрия Гагарина в Симферополе
 
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