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В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в связи с профилактическими работами 19 июня на сутки погаснет "Вечный огонь". Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T06:44
2026-06-18T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в связи с профилактическими работами 19 июня на сутки погаснет "Вечный огонь". Об этом сообщили в городской администрации.Профилактические работы на мемориале в последний раз проводились 6 мая этого.Вечный огонь – часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частицу земли из Севастополя заложили в монумент в Ростове-на-ДонуЧастицу Вечного огня из Москвы доставили в СевастопольАллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
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В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
В Симферополе 19 июня на день погаснет "Вечный огонь"